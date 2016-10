Ansedd tidskrift tar ställning för Clinton i valet

Demokraternas Hillary Clinton och republikanernas Donald Trump under debatten natten till måndag. Foto: Saul Loeb/AP

"Vi känner att vi är skyldiga våra läsare att klargöra vilket stort hot som Donald Trumps presidentskap skulle innebära mot USA. Farorna som Trump som president skulle utgöra sträcker sig bortom USA, till den internationella ekonomin, global säkerhet, USA:s allierade och de oräkneliga oskyldiga överallt som skulle bli offer för hans okunnighet, hans perverterade politiska åsikter och fundamentala olämplighet för det ämbete han strävar efter", skriver tidskriften.

Att det är ett ovanligt val märks inte minst av att Foreign Policy för första gången gör ett undantag från sina krav på opartiskhet och ställer sig bakom en presidentkandidat.

"Vi är inte de första att säga det, men Trump är den värsta kandidaten för ett stort parti som den här republiken någonsin har åstadkommit", skriver Foreign Policy vidare.

Söndagens sammandrabbning innehöll många slag under bältet och personliga påhopp, konstaterar The Guardian. Republikanernas Donald Trump hotade med att kasta Hillary Clinton – som han benämnde som "the devil" (djävulen) – i fängelse för hennes hantering av sin e-post under tiden som utrikesminister. Blir han USA:s näste president ska han dra igång en utredning kring e-posten, sade han under söndagens debatt i Saint Louis i Missouri.

"Presidentkampanjen tog en mörk vändning på söndagskvällen när Donald Trump levererade en ström av hårda anklagelser mot Hillary Clinton (...) med påståenden om att hon ska ha attackerat kvinnor som anklagat hennes man för sexuella övergrepp och med löfte om att sända den före detta utrikesministern i fängelse", skriver The Washington Post om debatten.

"Donald Trumps hot om att fängsla Clinton är extraordinärt även med denna valrörelses mått mätt", konstaterar CNN.

I andra medier lyfts det som beskrivs som Donald Trumps framgångar under den senaste debatten fram. Beträffande Clintons e-posthantering lyckades Trump få in ett par fullträffar och hans bulldozerliknande attacker orsakade Clintons läger skada, konstaterar The Guardian.