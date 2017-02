Ännu inga svar om "knäckande" djurbro

Trafikverket och entreprenören Peab har startat varsin utredning för att försöka hitta en förklaring.

– Jag har en teori men jag vill först vidimera den med specialister. Vi måste ha ett svar klart innan bygget kan fortsätta, säger Trafikverkets projektledare Kristin Balot, till TT.

Det var för en vecka sedan som bygget av ekodukten mellan Sandsjöbacka och Kungsbacka norra omedelbart fick avbrytas. Under gjutningsarbetet hördes "knäckande" ljud från ett par stöttor under gjutningsformen och området utrymdes. Trafiken på E6 förbi bygget stängdes också av under ett dygn.

– Vi kan inte säga exakt hur många stöttor som knäcktes, men det är flera. Vi har ännu inte fått gå in under bron och kika in under ställningen. Vi får avvakta det rivningsarbete som måste göras först.

Delar av bron har börjat rivas. Det arbetet kommer att fortsätta under de närmaste två månaderna.

– Planeringen nu är att vi ska kunna fortsätta med bygget någon gång i månadsskiftet mars-april. Preliminärt tror vi att vi kommer att klara av sluttiden, att ekodukten ska vara klar i juni 2018, säger Kristin Balot.

Vem eller vilka som får stå för de extrakostnader som problemen medfört är oklart.

– Först måste vi analysera vad som hände för att det inte ska ske igen. Sedan får man se hur entreprenören har det med sina underentreprenörer. Idag kan vi inte säga vem som bär ansvaret eller vad det kostar, säger Kristin Balot.

Den 32 meter breda och 64 meter långa ekodukten började byggas i augusti. Kostnaden beräknades initialt till omkring 85 miljoner kronor. Naturbron ska minska viltolyckorna men också binda samman landskapet på båda sidor av "vägbarriären".