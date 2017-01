Damien Chazelles "La la land" tog hem pris för bästa film när New York Film Critics Circle höll sin årliga gala under tisdagen. New York-kritikernas pris kan vara ännu en fingervisning om hur det går på årets Oscarsgala där musikalfilmen med Ryan Gosling och Emma Stone är en av de stora favoriterna. Filmen har dessutom vunnit publikens pris på filmfestivalen i Toronto och den är nominerad till flera statyetter på Golden Globe och Screen Actors Guild Awards.