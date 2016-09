Frihandelns främste fiende Foto: Evan Vucci

Trade and globalisation have been unfairly blamed for Brexit and the rise of Donald Trump, according to a study of incomes that debunks the popular view that a more connected world has led to stagnating fortunes for the lower middle class in rich countries.

Financial Times har en mycket intressant artikel idag om hur globaliseringen påverkat inkomstfördelningen i världen.

Det är den högt ansedda brittiska tankesmedjan Resolution Foundation som har granskat de data som flitigt använts av Bernie Sanders, Donald Trump och Brexit-anhängare för att svartmåla globaliseringen.

Det är i själva verket politiken i berörda länder som borde granskas.

“Globalisation is not to blame for all the ills of the world,” Torsten Bell, director of the Resolution Foundation, said. “Although globalisation brings a range of challenges for lower income families, we need to be clear that weak income growth generally is rooted in domestic policy, and blaming globalisation takes the pressure off governments.”

Det är vänsterekonomer som Branko Milanovic och Thomas Piketty som med hjälp av media spritt vanföreställningen om globaliseringens och frihandelns effekter.