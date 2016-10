Terrordådet som påverkar hela vårt århundrade

12 september 2001

Under 2000-talet har det blivit allt vanligare att helt renoldla förstasidan med ett ämne. Givetvis ett självklart val när flygplanen styrs in i tvillingtornen i New York. Här valde SvD alltså en bild från marken framför den mest kända historiska bilden där flygplanen kraschade in i World Trade Center. Kan ses som ett exempel på att förstasidan alltid skapas för att få maximal effekt för läsarna dagen efter. Att förstasidan sällan skapas för att vara ett historiskt avtryck i framtiden. Valet föll därför på en bild som få människor hade sett och där paniken på marken skildras.