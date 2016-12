Annie Lööf: Regeringen måste agera mot våldet

Foto: Henrik Montgomery/TT, Janerik Henriksson/TT

DEBATT | KRIMINALITETEN

Trygghet är på många sätt en förutsättning för ett framgångsrikt samhälle. Tryggheten att ha ett jobb att gå till och tryggheten att veta att det finns en rättsstat som skyddar sina medborgare, oavsett var i landet man väljer att bo. En välfungerande polis, med tillräckliga resurser och närvaro i hela landet, och ett politiskt ledarskap är två förutsättningar för en välfungerande trygghet. I dagsläget återfinns dock inget av detta. Regeringen måste sluta ducka i trygghetsfrågorna. Det är dags att man visar att man är beredd att ta ansvar för tryggheten i hela landet.

Larmen om grova våldsdåd, dödsskjutningar och mer eller mindre laglösa stadsdelar har följt oss under den senaste tiden. I områdena kring våra tre större städer har kriminella nätverk genomfört mer eller mindre regelrätta avrättningar på öppen gata. Mord som i vissa fall knappt ens utreds, på grund av bristande resurser. Växjö, Ronneby och Norrköping är bara några exempel på platser där stenkastning mot blåljuspersonal eller utpressning och trakasserier mot det lokala näringslivet blivit uppmärksammat. Så sent som igår meddelade handlarna i Husby Centrum att man stänger sin verksamhet under fredagen som en protest mot den ökande kriminaliteten i området. De har fått nog av de upprepade rånen, inbrotten och hoten som de fått utstå under den senaste tiden.

Centerpartiet har under en längre tid uppmärksammat det faktum att tryggheten är hotad. Vi har lagt förslag för att motverka detta och i många fall drivit regeringen framför oss i dessa frågor. Vi har föreslagit straffskärpningar för den som utsätter blåljuspersonal för våld eller hot om våld. Förslag som även regeringen tagit till sig. Vi har i vår budget avsatt resurser till 2 000 fler poliser, så att alla de poliser som varje dag gör ett fantastiskt jobb kan få fler kollegor och bättre förutsättningar att lösa sina uppgifter. Vi har dessutom presenterat satsningar på 400 miljoner till de områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta. En satsning som ska ge en tryggare stadsmiljö, ökade resurser till förebyggande arbete i skolor och en ökad grannsamverkan.

Trots den utveckling som vi alla ser har responsen från regeringen varit nästan obefintlig. De tycks ha strategin att vänta och se vad som händer. Inrikesminister Anders Ygeman har sagt att han förväntar sig att polisens arbete med att klara upp brott blir bättre vid årsskiftet. Regeringens budget innehöll inte heller någon satsning på fler poliser, trots att såväl verkligheten som myndigheten visat på behovet av just detta. Det är fullständigt oacceptabelt att man som ansvarig politiker inte tar detta på större allvar. Tryggheten i ett samhälle är inget man justerar i årsstatistik, det är något som man försvarar och slåss för dagligen.

Regeringen behöver tillsätta en kriskommission som snabbt kan leverera konkreta och verkningsfulla åtgärder som sätter stopp för den situation vi nu ser runt om i landet. En sådan bör få i uppdrag att titta på hur vi kan stärka tryggheten såväl lokalt som nationellt, öka den polisiära närvaron i hela landet och framförallt bryta utanförskapet och minska de kriminella nätvärkens inflytande i de särskilt utsatta områdena. Detta behöver göras omgående.

Det håller inte längre att, likt regeringen, skjuta problemen framför sig. Att lägga över ansvaret hos någon annan och hoppas på att det ska bli bättre. Det är dags att visa ledarskap. Centerpartiet har visat att vi tar landets trygghet på allvar, det är dags för regeringen att göra detsamma.

Annie Lööf (C)

partiledare

Johan Hedin (C)

rättspolitisk talesperson

Karin Ernlund (C)

gruppledare Stockholm