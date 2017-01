Anne Franks dagbok

Under begravningstalet säger den unge rabbinen plötsligt: ”Om du skulle fråga hundra judar vilken århundradets judiska bok är så skulle du få samma svar av dem alla: Anne Franks dagbok. [...] Detta trots att dagboken varken skapades som en bok eller som ett litterärt verk, och inte heller skrevs det här århundradet.”

Vi befinner oss i Jonathan Safran Foers tredje, kommande roman ”Här är jag” (Norstedts april, 2017) och huvudpersonen Jacob Bloch begraver sin farfar, Isaac Bloch, som överlevde Förintelsen och sedan levt ett långt, arbetsamt liv i USA. Även om rabbinens påstående nog är lite överdrivet råder ingen tvekan om att Anne Franks dagbok (som gavs ut för första gången 1947) är ett oerhört inflytelserikt dokument. Miljontals läsare har skapat sig en bild av andra världskriget, och nazismen, utifrån Annes anteckningar från familjens gömställe i ett dolt gårdshus i Amsterdam.

Under de 70 år som gått sedan Anne Franks far Otto, efter stor tvekan, valde att publicera en version av sin döda dotters dagbok har hennes öde aktualiserats gång på gång. Senast i december 2016 då ny forskning lades fram som pekar på att familjen Frank förmodligen inte angavs utan att deras gömställe avslöjades av en slump. I dag, då intresset för såväl kvinnliga som autentiska öden är så starkt, känns dagboken också som ett ypperligt modernt verk. Anne är analytisk, känslig, insiktsfull och brådmogen långt bortom sina unga tonår, särskilt i jämförelse med de vuxna i gårdshuset, som ständigt grälar med varandra.

Hennes texter, som har den uttalade ambitionen att berätta ärligt om allt, är också ett slags tidig prototyp för vår samtida autofiktion à la Karl Ove Knausgård, där utforskandet av den egna personen blir ett sätt att förstå världen. Och likt senare års många inåtblickande författarskap skärskådar Anne Franks texter såväl hennes egna som andras brister, begär och känslomässiga distans. Särskilt den ansträngda relationen med modern dissekeras gång på gång.

Fången i en och samma byggnad under mer än två år lever Anne i en minimal värld, underkastad ledan och rutinerna. Men i skrivandet växer hennes universum. Dagboken är den saknade väninnan som hjälper henne genom tonårskriser och tvivel, tack vare den kan hon känna sig levande, och utvecklas: genom skrivandet blir den unga kvinnan Anne Frank till.

Anne Frank förde dagbok under de två år som hon och hennes familj gömde sig i en lägenhet i Amsterdam. Dagböckerna hittades 1944 och gavs ut för första gången 1947. Foto: TT

Jonathan Safran Foer låter emellertid begravningstalet ta en lite oväntad vändning. Hur bra är det egentligen, undrar den unge rabbinen, att just Anne Franks dagbok kommit att bli de sekulära judarnas Bibel-substitut, det verk västerländska judar mer än något annat identifierar sig med? Hans tveksamhet har även utryckts av andra (som överlevaren och psykoanalytikern Bruno Bettelheim): Familjen Frank är passiva, ganska naiva offer: de flyr och gömmer sig, men verkar inte ha någon tanke på att skaffa vapen till gårdshuset och gör inte heller upp någon plan för att fly eller försvara sig om de skulle upptäckas. Det är också just detta Safran Foers roman brottas med: bilden av den intelligenta men handfallne och försvarslöse judiske mannen, som etsats sig fast i det kollektiva medvetandet.

Safran Foer intresserar sig främst för judisk manlighet, men det råder ingen tvekan om att Anne Frank påverkat (själv)bilden även för unga, judiska kvinnor. Ingen annan judisk hjältinna torde vara lika känd, eller inflytelserik. 1947, då boken kom ut ansågs Anne vågad och drastisk i sin ärlighet, och för att hon skrev om sitt sexuella uppvaknande. Men en samtida läsning blir annorlunda. För vem är Anne (och hennes syster Margot, som vi också lär känna i boken) om inte urtypen för den duktiga judiska flickan? Den duktiga medelklassflickan har diskuterats flitigt de senaste åren. Hon är skötsam, hämmad och pålitlig. Men den duktiga judiska flickan är ju allt detta – i kubik. Ordentlig och prydlig, from (men inte fanatisk), vacker (men inte utmanande) och med smak för ”rätt” sorts män.

Foto: TT

Se bara på den Anne vi lär känna i de första dagboksanteckningarna, innan familjen går under jorden. Flitig, ärlig och givmild (som hon senare beskriver sig själv), med ett hav av manliga beundrare på lämpligt avstånd, och en nära, beundrande relation till sin far. Duktig i skolan (även om Margot är den som excellerar), och kvick i såväl mun som tanke. Det enda område där Anne inte verkar briljera? Skolgymnastiken, så klart.

Den unga Anne Frank-kvinnan har under åren blivit en lätt igenkännbar kulturell figur – använd av alla från Philip Roth till tv-serien ”Friends” (i den sistnämnda lär ingen förvåna sig över att Monica är den av vännerna som firar channuka) och ”Sex and the City”, där Charlotte är så mycket duktig flicka att hon efter idogt letande träffar en judisk man och konverterar till judendomen. Hur skulle hon annars kunna komma till sin rätt, i all sin duktighet?

Amy Winehouse – en begåvad judisk flicka med trasig själ. Foto: AP

Finns det ens motbilder? Jodå, även om det judiska öde vi möter i fiktionen allt som oftast är just manligt. Just nu visas dokumentärfilmen ”Amy” på SVT Play. Parallellt med allt det sorgliga i den begåvade sångerskan Amy Winehouses tragiska livsöde finns här också något ovanligt: ett porträtt av en judisk flicka långt bortom förväntningarna. Amy är en trasig själ som växer upp i en problemtyngd arbetarklassfamilj med en svekfull pappa. Hon har svårt för sig i skolan, dricker, svälter sig, hetsäter och faller för usla, knarkande män. Hon gör bort sig, pratar anskrämlig engelska och skrattar med sneda tänder åt det mesta, inte minst sig själv. Amy och Anne: så lika i sin begåvning, så olika i sitt leverne, så olyckligt drabbade av sina omständigheter.

Hade Anne Frank inte dött av fläcktyfus i Bergen-Belsen 1945, så hade hon i dag varit nästan 90 år gammal. En del av Isaac Blochs generation, de som, med Jonathan Safran Foers ord ”antingen överlevde eller förintades”. Den generation som nu är på väg att helt försvinna. Som snart inte längre kan berätta om det vi må berätta. Visst är det sant att Anne Frank i någon mån överlevt tack vare sin dagbok. Men det är omöjligt att begrunda hennes öde 70 år efter att dagboken publicerades, utan att påminnas om att Europa återigen är en världsdel på väg att falla samman, där populismen står med foten i dörren och där priset på människoliv varje dag verkar sjunka. Vi lever återigen i en värld där judar utsätts för hat och förföljelser. Och där 14-åriga flickor, som Anne beskriver det, berövats förmågan att skratta, ”att skratta så där tills man kiknar”.