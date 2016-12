Anis Amri filmades vid moské efter dådet

I lastbilen som rammande folksamlingen på julmarknaden i måndags kväll fanns en utvisningshandling i Anis Amris namn. Och hans fingeravtryck har hittats på dörren till förarhytten. Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière bekräftar att det finns bevis för att Anis Amri varit i lastbilen.

Nu har det även framkommit videomaterial från övervakningskameror som visar att 24-åringen befann sig utanför en moské i stadsdelen Moabit, timmar efter dådet, skriver den tyska nyhetssajten RBB.

Moskén, som genomsöktes av polisen under torsdagen, beskrivs av RBB som ett tillhåll för IS-sympatisörer. Amri ska även ha filmats vid moskén den 15 och 16 december.

Anis Amri hade varit under bevakning sedan mars och säkerhetstjänsten visste att han var i kontakt med radikala islamister. Han misstänktes planera ett rån för att finansiera vapenköp och enligt Der Spiegel ska han ha anmält sig som frivillig för en självmordsattack. Bevakningen upphörde i september därför att bevis saknades.

USA hade satt upp honom på listan över personer som inte får flyga in i landet på grund av misstankar om att han sökt på nätet hur man tillverkar en bomb, skriver New York Times vars källa också uppger att han haft kontakt med terrorrörelsen Islamiska staten (IS).

Ralf Jäger, inrikesminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, har berättat att Anis Amri kom till Tyskland i juli 2015 och bodde i Berlin sedan februari 2016. På senare tid ska han ha använt olika namn och vistats i Nordrhein-Westfalen. Hans asylansökan blev avslagen i juni, men han kunde inte omedelbart utvisas eftersom Tunisien inte erkände hans medborgarskap.

Utöver de tolv människor som dog i terrordådet skadades 48 personer. 24 är kvar på sjukhus, varav 14 med allvarliga skador.

Polisen erbjuder 100 000 euro till den som kan lämna information som leder till ett gripande av Anis Amri.