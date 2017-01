Anderson Djurgårdens hjälte

Matt Anderson sätter den avgörande straffen mot Brynäs. Foto: Jessica Gow/TT

Hemma mot Brynäs tog stockholmarna två – något de kan tacka Matt Anderson för.

Amerikanen blev hjälte i straffavgörandet.

– Det blir aldrig tråkigt att göra mål, sade han till C More efter 4–3-segern.

Senaste gången Matt Anderson gjorde mål i SHL-ishockeyn var i slutet av november, då Djurgården besegrade Karlskrona med hela 7–3. Sedan dess har 34-åringen gått av isen utan att ha hittat nätet i elva raka matcher.

Mot Brynäs lossnade det till sist.

Och det rejält.

I det avgörande straffdramat satte Anderson sammanlagt tre puckar, och såg på så sätt till att Djurgården till slut kunde vinna med 4–3 och ta extrapoängen.

– Hockey är en konstig sport. Ibland spelar man bra, men får felstudsar. Ibland går puckarna in. Jag har fortsatt att jobba hårt, det blir aldrig tråkigt att göra mål, sade Anderson till C More.

Djurgården gick fram till 3–1 mitt i den andra perioden, och såg där och då ut att få med sig samtliga tre poäng. Men tack vare en stark tredjeperiod lyckades Brynäs kämpa sig ikapp – och efter en mållös förlängning väntade alltså straffar.

Där satte Brynäs Kevin Clark två mål, men det räckte ändå inte för seger.

– Jag är besviken över hur vi uppträder i de två första perioderna, sade Brynäs Jacob Blomqvist.

Straffsegern innebär att Djurgården nu har sex poäng ner till Leksand under kvalstrecket.

– Vi vet var vi ligger. Men det är mycket hockey kvar att spela, sade Anderson.