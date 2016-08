Analytiker spår högre tillväxt i USA

Banken tror att BNP-tillväxten i USA blir 2,8 procent under tredje kvartalet och 2,3 procent under fjärde kvartalet.

Privatkonsumtionen överträffade analytikernas förväntningar med 0,2 procentenheter och växte med 4,4 procent i årstakt. Enligt Goldman Sachs har privatkonsumtionen med sig momentum in i tredje kvartalet men banken ser ändå försiktigt på resten av kvartalet.

"Under de senaste åren har real PCE-tillväxt väldigt sällan varit hållbar på dessa nivåer", skriver banken i ett marknadsbrev.

Bostadsinvesteringar föll med 7,7 procent i årstakt under andra kvartalet, men Goldman Sachs räknar med att bostadsinvesteringarna ökar under tredje kvartalet. En stor del av nedgången berodde på hemrenoveringar som hade gjorts tidigare under året till följd av en ovanligt varm vinter.

Enligt Goldman Sachs finns det tidiga signaler om att bostadsinvesteringar kommer öka och deras egen prognos ligger på +5,2 procent för tredje kvartalet.

Nettoexporten har stabiliserats under årets första två kvartal. Enligt Goldman Sachs kan den ha negativ inverkan på BNP för det tredje kvartalet till följd av en starkare inhemsk ekonomi som leder till starkare tillväxt för importen än exporten.