NEW YORK Presidentvalet på tisdag kan bli en plågsamt intensiv nagelbitare – under loppet av någon dryg timme på onsdagen tappade Hillary Clinton från 2,2 procentenheter till 1,7 i nationell ledning vartefter nya opinionsundersökningar ramlade in. I viktiga North Carolina var läget så svårbedömt på eftermiddagen att Real Clear Politics genomsnitt visade ”tie”, alltså ett helt jämnt race.