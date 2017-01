Från vänster: Denis Villeneuve, Aviana Le Gallo, Amy Adams och Jeremy Renner vid ceremonin i Los Angeles. Foto: Rich Fury//Invision/AP/TT

Adams, 42, är aktuell i både science fiction-filmen "Arrival" och Tom Fords "Nocturnal animals", som båda nominerats till en rad tunga utmärkelser.

Vid ceremonin i Los Angeles hade hon med sig maken, dottern och "Arrival"-kollegan Jeremy Renner, och berättade vilken stor ära det är för henne att få Hollywoodstjärnan.

Adams fick sitt stora genombrott i Steven Spielbergs "Catch me if you can" 2002.