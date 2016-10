Amorteringskrav från banker – även på gamla bolån

Foto: TT/SvD

Finansinspektionen lovade att ett bankbyte med ett befintligt lån inte ska utlösa amorteringskravet. Det var ett lugnande besked för alla som befarade att konkurrensen bankerna emellan skulle försämras om kunderna drar sig för att byta bank.

Men FI:s löfte infriades inte.

SvD har kontaktat de största bolånebankerna och kollat vad de kräver för amortering av ett hushåll som byter från en annan bank med ett lån taget innan 1 juni i år. Och det visar sig att flera banker, däribland tre av storbankerna, tillämpar amorteringskravet även på gamla lån tagna innan 1 juni, som flyttas över från en annan bank.

Samtidigt visar det sig att den som vill försöka amortera lite mindre tjänar på att höra efter vad bankerna kräver för amortering. De mindre bankerna kräver generellt en lägre amorteringstakt än de större.

Vi har bett bankerna svara på hur mycket två olika typhushåll måste amortera. Det ena hushållet flyttar över ett befintligt lån på 4,2 miljoner kronor från en annan bank. Belåningsgraden är på 84 procent, det vill säga strax under bolånetaket. Det andra hushållet flyttar över ett lån på 3,7 miljoner och har en belåningsgrad på 74 procent. Båda hushållen tog lånen innan 1 juni i år, och lånen är idag amorteringsfria.

För befintliga lån har vi tagit bort möjligheten att förlänga en amorteringsfrihet utan en diskussion med banken.

Hos SEB svarar presskontakt Laurence Westerlund att båda hushållen måste amortera 2 procent per år av hela lånebeloppet. Hade de haft en belåningsgrad under 70 procent hade banken begärt amortering på 1 procent per år. Det betyder alltså att banken har infört amorteringskravet även för den som bara byter bank med ett lån taget innan 1 juni i år.

För våra hushåll innebär det att att hushållet med den högre belåningsgraden får ökade utgifter på 7 000 kronor per månad, även om det förstås ska poängteras att amortering inte är en kostnad utan ett sparande. Vårt andra hushåll ska amortera 6 167 kronor i månaden.

Även Nordea kräver en amortering även om man bara byter bank, som om man skulle tagit ett nytt lån och därmed omfattas av det lagstadgade kravet.

– För befintliga lån har vi tagit bort möjligheten att förlänga en amorteringsfrihet utan en diskussion med banken, säger Annika Persson, produktansvarig för bolån hos Nordea.

Även Swedbank uppger att den som byter från en annan bank med ett befintligt lån taget innan 1 juni ska amortera i linje med amorteringskravet.

Christina Söderberg, sparekonom på Compricer, ser en fara i att bankerna även tillämpar amorteringskravet på bankbyten.

– Att konkurrensen och möjligheten till att byta bank skulle begränsas var en del av kritiken som amorteringskravet fick innan det infördes. FI försäkrade oss då att amorteringskravet endast skulle gälla nya lån, konstaterar hon.

Hon tror att många som idag har stora lån och inte amorterar enligt amorteringskravet kommer att stanna kvar hos sin bank, just för att amorteringskravet inte ska utlösas.

– Det blir ett sätt för banken att låsa in kunderna. Slutresultatet blir att vi får betala högre räntor till banken för våra bolån.

Men de mindre bankerna tillämpar inte amorteringskravet på samma sätt som de större.

Hos exempelvis SBAB tillåts den som flyttar över ett befintligt lån fortfarande amortera mindre. Hushållet med en belåningsgrad på 85 procent behöver amortera 1,1 procent av lånebeloppet, vilket innebär en amortering på 3 900 kronor per månad. Det är nästan en procentenhet lägre än det lagstadgade amorteringskravet. Det andra hushållet behöver endast amortera 0,36 procent av lånebeloppet per år.

– För kunder som byter bank och flyttar sina lån till oss tillämpar vi samma regler som före amorteringskravets införande, säger Karin Hellgren, informationschef på SBAB.

Hos Skandia kan den som byter bank få liknande villkor. Skandia är också den enda bank som SvD kontaktat som uppger att kunden fortfarande kan välja amorteringsfrihet, på fem år i taget.

Kan kravet på amortering framöver bli en faktor att ta hänsyn till när man väljer bank, eftersom bankernas räntor ligger på ungefär samma nivåer, men kraven på amortering ser olika ut?

– Ja, absolut, tror Christina Söderberg på Compricer.

– Mindre banker kräver ofta en lägre amortering vid flytt av bolånen - och erbjuder även lägre bolåneräntor. Kanske kan vi få upp ögonen för dessa istället för att endast tänka på storbankerna.