Amnesty: Dutertes drogkrig dödar fattiga

Rapporten beskriver 33 händelser där 59 personer har dödats. Här finns även intervjuer med 110 personer i Filippinernas tre största regioner och en redogörelse för utomrättsliga avrättningar i 20 städer.

Organisationen har också granskat en rad dokument, däribland polisrapporter.

Källa: Amnesty Internationals rapport "Philippines: The police’s murderous war on the poor"