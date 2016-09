Vart går lönen? Foto: General Motors

En central fråga i den amerikanska presidentvalsdebatten är att löntagarna inte fått ökade reallöner så som t ex svenska löntagare har fått.

Bloomberg News har tittat på saken och sanningen är enkel:

Real, or inflation-adjusted, compensation has risen 61 percent since 1970; wages, on the other hand, have increased less than 3 percent in real terms in that period.

Ur arbetsgivarens perspektiv har alltså lönekostnaderna ifast penningvärde ökat med 61% sedan 1970 medan reallönen bara ökat med 6%.

Så här ser bilden ut ur arbetsgivarens perspektiv:

Total comp includes wages, various worker benefits such as matching 401(k) contributions, health insurance, disability insurance, paid vacation and leave plus any employer-paid taxes.

Kort sagt – i USA står arbetsgivarna för en rejäl del av välfärdsstaten.

Att arbetsgivaren skulle stå för sjukförsäkringen är en dålig amerikansk uppfinning från andra världskriget. Det är en enorm kostnad – brukar vara ca 15% av USAs BNP – som alltså tas ur lönesumman.

An ideal solution would free employers from the obligation to cover rising health-care costs. That would mean there is more room in corporate budgets for pay raises.