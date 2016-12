Amerikanska frisörer ska leta tecken på våld

Blåmärken kan vara ett tecken på våld i nära relationer. Nu ska frisörer i Illinois utbildas i att upptäcka det. Arkivbild. Foto: Felipe Dana/AP

Den 1 januari träder en ny lag i kraft i Illinois. Frisörer, barberare och andra inom skönhetsindustrin måste genomgå en timslång kurs i hur man upptäcker om någon varit utsatt för övergrepp, och hur man erbjuder hjälp.

– Det finns en speciell relation mellan kunden och den som klipper håret. Man talar om allt mellan himmel och jord, säger Fran Hurley, en av de politiker som drivit igenom lagen, den första i sitt slag i USA.

– Man återvänder till samma person om och om igen. Möjligtvis kan något uppdagas, fortsätter hon.

Annons X

Delstatens 88 000 frisörer och andra inom skönhetsbranschen måste gå kursen för att få sin licens. Däremot är de inte skyldiga att rapportera om de fattar misstankar.

I USA har en av tre kvinnor och var sjunde man utsatts för våld i hemmet, enligt organisationen Chicago says no more, som tagit fram underlaget till kursen. De erbjuder också affischer med information och nummer till hjälptelefoner.

Branschorganisationen Professional Beauty Association har i mer än tio år erbjudit en liknande utbildning för medlemmarna och flera hundra har gått kurser.