Inte uppskattad i Kreml

En söndag i USA är en ren dröm för en politisk nörd. Först kabelkanalernas samhällsprogram och sedan några timmar åt att ta sig genom New York Times.

Om jag fick leva mitt liv optimalt skulle jag tillbringa varje söndag här.

Mycket handlar såklart fortsatt om den amerikanska underrättelseapparatens rapport om den ryska ansträngningen att påverka presidentvalet.

Annons X

Intressantast på det temat idag är denna artikel i New York Times. Den mångårige Sovjetambassadören Anatoly Dobrynin fick 1968 order från Kreml att söka hjälpa Hubert Humphrey besegra Richard Nixon. Han erbjöd finansiering som den demokratiske kandidaten såklart tackade nej till.

En expert som intervjuas säger: “I don’t think the Russians believed for a minute that Trump could really be elected.They were convinced that U.S. elites would ensure that one of their own would win. They thought they had a chance to do a bit of mischief but I think they were amazed, even aghast, at what happened.”

Och enligt min mening var det inte ryska aktiviteter utan Hillary Clintons svaghet som politiker som avgjorde valet. Hon besegrades redan 2008 av Barack Obama och borde dragit slutsatsen att då sätta punkt för sin politiska karriär.

Bästa läsningen svarade Jonathan Raban i New York Times för.

Han bevakade den första Tea Party-kongressen i Nashville 2010 och beskriver sin känsla under förra årets presentvalskamp:

When the mainstream media misjudged Donald J. Trump and portrayed him as a traveling mountebank, a rude stand-up comedian. Electoral math proved he couldn’t win. On democracy, race, religion, immigration, the law, press freedom, nearly everything he said promised a violation of the Constitution. It was impossible for him to be elected as president and commander in chief of the United States.

But I had been to the Nashville convention, and I knew in my bones he would win.