G allup rapporterar idag att amerikanerna är mer positiva till de ekonomiska utsikterna än vad man varit på länge:

Americans expressed more positivity about the economy last week than at any other time in the past nine years. Gallup's Economic Confidence Index score of +6 for the week ending Nov. 27 inched past the high of +5 from January 2015.

Jag tror att det här finns en viktig del av förklaringen till Donald Trumps framgång i presidentvalet.

Han ses som en framgångsrik affärsman och om den ekonomiska framtiden ter sig ljusare än på länge är de löften han spred i valkampen tveklöst skäl för många att rösta på honom.