Amazons vinst lägre än förväntat

Nettovinsten ökade till 252 miljoner dollar, eller 52 cent per aktie, jämfört med 79 miljoner dollar eller 17 procent per aktie motsvarande period förra året. Det är sjätte kvartalet i rad som vinsten ökar i världens största e-handelsbolag. Trots det var vinstökningen lägre än de 78 cent per aktie som analytiker tillfrågade av Reuters hade spått.

Omsättningen för tredje kvartalet steg med 29 procent, tack vare starka försäljningssiffror och inte minst tack vare starkt resultat i molnverksamheten. Omsättningen var 32,7 miljarder dollar, jämfört med 25,4 året innan, och något bättre än analytikernas prognos. Men stigande kostnader bidrog till att vinsten blev lägre än förväntat.

Amazons prognoser för försäljningen under fjärde kvartalet, där den viktiga julhandeln ingår, var lägre än analytikerna spått, vilket bidrog till aktiekursens nedgång.

Omsättningen för Amazon Web Services (AWS), molnverksamheten, steg med 55 procent till 3,23 miljarder dollar, mer än vad marknadsanalytikerna väntat. Men fortfarande motsvarar AWS intäkter bara runt en tiondel av Amazons totala försäljning.