Efter att det mer än 3 000 år gamla skriftspråket linear B påträffats i början av 1900-talet förblev det länge ett mysterium. Det var arkitekten Michael Ventris som till slut lyckades dechiffrera koden och därigenom lät oss glänta på dörren till den mykenska vardagen.

Skriftspråket linear B påträffades på lertavlor som hittades i samband med utgrävningarna av Knossos på Kreta år 1900. Foto: IBL

”Jag har sett förunderliga ting”, sade Howard Carter efter att ha kikat in i Tutankhamons grav. Tanken att få se något som inte har iakttagits på tusentals år fångar oss alla. Det är det som gör så många intresserade av arkeologi. Men det är inte bara genom föremål som man har sträckt sig genom tiden och vidrört det ­uråldriga. Kanske är det en ännu djupare känsla att som den första nå bakom ett odechiffrerat skriftspråk och läsa de ord som tecknen gömmer. För 60 år sedan dog en av de få som har upplevt detta – Michael Ventris (1922–1956), som knäckte linear B.

Linear B var ett av två skriftspråk upptäckta av arkeologen Arthur Evans under utgrävningen av Knossos på Kreta. Till skillnad från hieroglyfer och kilskrift hittades linear B inte på monumentala byggnader. I stället hittade man det krafsat på lertavlor, samlade i vad som hade varit ett arkiv. Tavlorna hade bara torkats – leran skulle kunna åter­användas. De hade gått förlorade om det inte hade varit för att palatset brunnit ned, och lågorna bakat leran.

I jämförelse med de statyer, fresker och guldföremål som hittats var lertavlorna inte det stora fyndet i Knossos, men många forskare blev snabbt fascinerade av skriften. Siffrorna (lodräta pinnar för mellan ett och nio, vågräta pinnar för tvåsiffriga tal och cirklar för hundra) knäcktes tidigt, likaså en del av ideogrammen, tecken som representerar en abstrakt idé snarare än ett ord (ett modernt exempel är dollartecknet, som läses ”dollar” men inte kan användas i stället för ordet i en mening såsom ”jag har växlat kronor till dollar”). Lertavlorna, som ­numera dateras till 1400–1275 f Kr, var räkenskaper och listor som räknade män och kvinnor, kor och grisar, hästar och stridsvagnar. Men vad skriften före uträkningarna representerade visste man inte. Det enda man visste var att linear B var ett syllabarium, ett skriftspråk baserat på stavelser i stället för individuella ljud.

Under 1900-talets första hälft framfördes många förslag om vilket språk som gömde sig bakom tecknen. De mest populära förslagen var baskiska och etruskiska, två språk utan kända släktingar, vilket fungerade väl med idén om den isolerade minoiska civilisationen. Trots många teorier förblev linear B länge ett mysterium.

Kanske var det år 1936, under en skolresa till en utställning om grekisk arkeologi, som fröet till lösningen såddes. Evans höll en föreläsning om sina upptäckter på Kreta och berättade om det oläsbara skriftspråket. En 14-årig pojke räckte upp handen och frågade: ”Sade ni att skriften var odechiffrerad, sir?”

Pojken var Michael Ventris. Redan då hade han visat prov på enorm språkbegåvning. Han hade lärt sig polska vid tidig ålder, och under sin skoltid i Schweiz lärde han sig tyska, franska och den lokala tyska dialekten. I vuxen ålder arbetade han i Sverige en sommar och lärde sig svenska tillräckligt bra för att korrespondera med svenska forskare på deras eget språk. Trots denna begåvning blev Ventris inte akademiker, utan utbildade sig i stället till arkitekt. Under kriget var han flygnavigatör, de riktigt begåvade RAF-rekryternas uppgift. Under en bombräd navigerade han till och med enbart med kartor han själv hade ritat upp.

Efter kriget återgick Ventris till arkitekturen, men kunde inte släppa tanken på linear B. Han hade skrivit en artikel om skriftspråket redan 1940, då han var 18 år – han hade medvetet förtigit sin ­ålder för redaktören för American Journal of ­Archaeology. År 1950 beslöt han sig för att sluta ­arbeta som arkitekt och i stället koncentrera sig på linear B helhjärtat.

Ventris tillvägagångssätt var systematiskt och analytiskt. Trots att han hade sina teorier gick han materialet till mötes med öppet sinne, och tillskrev inte tecknen ljud. En viktig stöttepelare i hans arbete var den amerikanska forskaren Alice Kobers arbete. Kober hade upptäckt ett mönster där ord som började med samma tecken slutade med ett av tre tecken. Detta antydde att språket bakom linear B hade kasus. Dessa tre kategorier kom respektlöst att kallas ”Kobers trillingar”. Kober var dock över­tygad om att hon hade tagit argumentet så långt det gick. När Ventris skickade ett frågeformulär till alla forskare som hade arbetat med linear B skickade Kober tillbaka sitt med endast en mening: ”Detta är slöseri med tid.”

Under de närmaste två åren verkade det som om Kober haft rätt, men Ventris fortsatte att arbeta. Sakta men säkert började skriftspråket avslöja sina hemligheter. Orden för ’pojkar’ och ’flickor’, som brukade stå vid ideogrammet för ’kvinna’, identifierades. Tecken före mansideogram var antagligen personnamn. Fler exempel av Kobers trillingar upptäcktes. Utifrån denna forskning gjorde Ventris upp en tabell, där han numrerade vokaler och konsonanter. Dock fanns inget bevis för hur språket lät eller varifrån det kom. Ventris hade länge trott att linear B användes för att skriva etruskiska, men i juni 1952 bestämde han sig för att följa vad han själv kallade en ”lättsinnig avstickare” – att språket var grekiska.

Arthur Evans hade haft den bestämda åsikten att tavlorna inte var skrivna på grekiska. Hans anhängare vägrade beakta alla bevis som pekade ditåt. När lertavlor med linear B hittades i Pylos viftades fynden bort som krigsbyte från Kreta. En del tidigare forskare hade försökt läsa linear B som grekiska, men resultaten var ogrammatiska och föga övertygande.

Ventris spekulerade att det var sannolikt att platsnamn förekom på tavlorna. Detta var speciellt användbart eftersom platsnamn ofta överlever språkskiften. Efter att ha parat ihop Kobers trillingar och sina egna fynd med stadsnamnen Knossos, Amnisos och Tulissos vände sig Ventris till andra ord. Ett ord vid ett ideogram av en kryddburk blev ko-ri-ja-to-no, koriander; orden för flickor och pojkar blev ko-ro och ko-wa, mycket likt de grekiska orden korwa (senare kore) och kouros; ordet som förekom med summan av alla siffror på en tavla blev to-so, som grekiskans tossos, ’så mycket’. Och resultaten fortsatte att komma, ord efter ord, tavla efter tavla. Språket var arkaiskt, underligt stavat och ofta förkortat, men det såg ut som grekiska.

För att stärka sitt argument hörde Ventris av sig till John Chadwick, en ung lektor i grekiska vid Cambridge. Chadwick, som arbetat med kodknäckning under andra världskriget, hade en mer traditionell bakgrund och en bättre förståelse för arkaisk grekiska. Ventris och Chadwick började brevväxla och blev både kollegor och vänner. Ibland skickade de flera brev om dagen. Tillsammans skrev de en akademisk artikel om Ventris teori. De lyckades med nöd och näppe få den tryckt i Journal of Hellenistic Studies redan 1953. Deras plan b var den svenska tidskriften Eranos, där Uppsalaprofessorn Gudmund Björck hade erbjudit dem plats. En annan av teorins tidiga förespråkare var Björcks kollega Arne Furumark, som talade med både SvD och DN den 22 november 1952 om Ventris, hans språkbegåvning och hans upptäckt i svensk press.

"Forskarbragd av språkgeni löser mångtusenåriga skriftgåtor" – Michael Ventris gärning blev förstasidesstoff i Svenska Dagbladet 22/11 1952.

Trots denna uppmärksamhet hade Ventris börjat få kalla fötter. Resultaten var lovande, men de var inte slutgiltiga. Den sista delen av pusslet kom från den amerikanske arkeologen Carl Blegen som hade hand om utgrävningarna i Pylos. I maj 1953 fick Ventris ett brev om en lertavla han hade hittat. Ventris slängde sig genast på telefonen till Chadwick. Bredvid en teckning av en trefot och siffran två kunde man läsa ti-ri-po-de, dualis av det grekiska ordet tripous. När Ventris visade en diabild av lertavlan vid en konferens i Köpenhamn började auditoriet applådera innan talaren hunnit säga något. All tvivel var bortblåst – linear B var det tidigaste exemplet på grekiska, nedskrivet 500 år innan det grekiska alfabetet hade uppfunnits.

Dechiffreringen av linear B grundade ett helt nytt forskningsfält. Ventris och Chadwick var självklart aktiva inom det, framför allt genom att ge ut en bok med grekiska transkriptioner av linear B. Några få kritiker var inte övertygade, men ofta var deras problem inte teorin i sig utan Ventris icke-akademiska bakgrund. Större delen av forskningsvärlden accepterade dock Ventris helhjärtat. Faktumet att han var amatör gjorde bara hans geni mer uppenbart. Han blev hedersdoktor vid Uppsala universitet och tilldelades Brittiska imperieorden. Det var sent på kvällen den 6 september 1956 då Ventris vid 34 års ålder omkom i en bilolycka. Han blev en av de unga döda, och än idag har han en närmast helgonlik ställning bland språkforskare.

Linear B användes inte för att skriva epos eller historia. Somliga har tyckt att texterna om skatte­indrivning och inventeringarna av palatsets keramik bara är tråkiga. Det må de vara, men de har också givit oss en unik insikt i mykensk ekonomi och administration. Ventris arbete har även givit lingvister tillgång till ny kunskap, bland annat ordformer som gör det möjligt att datera rader i Homeros epos till innan lertavlorna skrevs i mitten av 1000-talet f Kr.

Men Ventris gjorde även något annat. Han gläntade på dörren till det förflutna och bärgade minnet av människor vars namn hade fallit i glömska – skrivaren Phugegwrins, prästinnorna Eritha och Karpathia, smeden Akhilles. Innan en passionerad amatör beslöt sig för att prova en hypotes han själv inte ens själv trodde på hade ingen tänkt på dessa vanliga, unika människor på över 3 000 år. Nu vet vi deras namn. Det har vi Michael Ventris att tacka för.