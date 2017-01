"Alternativa fakta är bara nyspråk för lögn"

The Washington Post skriver att "det traditionella sättet att rapportera om en president har dött". Tidningens mediekolumnist förespråkar mindre uppmärksamhet åt officiella uttalanden framöver och mer fokus på att undersöka vad regeringen faktiskt gör.

Politico varnar för att Trumplagets "skakiga relation till sanningen" kan få "allvarliga konsekvenser". Nyhetssajten uttrycker oro för vad som väntar om Vita husets "stridslystna inställning" också tillämpas på "väsentliga frågor om styre och nationell säkerhet".

"Om du är villig att ljuga om något så minimalt, varför skulle någon tro på det du säger om de riktigt stora sakerna som faktiskt betyder någonting?" frågar sig tidskriften The Atlantic.

The Huffington Post efterlyser också ett annat förhållningssätt i rapporteringen kring den nye presidenten. Nyhetsorganisationer "bör rikta sin uppmärksamhet mot det faktum att regeringen ljög, inte innehållet i lögnen i sig" skriver tidningen.