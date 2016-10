Julieta

Betyg: 5 av 6

Efter djupdykningen med den tramsiga flygplanskomedin ”Kära passagerare” är Pedro Almodóvar i form igen, om än mer konventionell än vanligt. ”Julieta”, som bygger på tre noveller av Nobelpristagaren Alice Munro ur samlingen ”På fri fot” från 2004, är en tillbakagång till spanjorens kvinnocentrism, men tonen är allvarligare än någonsin tidigare: filmens enda comic relief är Rossy de Palma, en av Almodóvars verkliga trotjänare, i rollen som demonisk hushållerska.

”Julieta” har formen av en klassisk, känslomaxad Hollywood-melodram, full av olycksbådande musik och med Hitchcockska kvalitéer. Någon enstaka gång gränsar det kanske till pekoral, men Almodóvar klarar balansakten.

Den inledande bilden på en bröstkorg som häver sig under en röd blus som en gardin i vinddrag, är ett stilrent och kraftfullt avstamp. Sedan möter vi blusens medelålders ägarinna som packar ner sitt liv i lådor och verkar vara på flykt från något. Hennes man står handfallen när hon senare, efter att ha sprungit in i en bekant nere på gatan, plötsligt meddelar att hon inte tänker flytta med till Portugal. Mannen skuggar henne för att få en förklaring, men det enda han ser är att hon, Julieta, flyttar in i en annan lägenhet i en annan del av Madrid. Efterhand förstår vi att hon inte är på flykt från något annat än sina egna demoner. Eller snarare på jakt efter dem.

Annons X

Foto: Studio S

Munros förlaga kretsar kring Juliet, som i sin första inkarnation är en ung, försagd lärarvikarie med passion för antikens Grekland. Hon träffar en man på en ovanligt dramatisk tågresa. Mötet leder till familjeliv i en avkrok vid havet, ett liv som sedan bryts sönder av en tragedi som lika slumpartat för henne tillbaka till civilisationen. Den slutliga konsekvensen för Juliet blir att den vuxna dottern efter ett andligt uppvaknande bryter kontakten och försvinner spårlöst. Tillvaron krymper till ett fladdrande hopp om att hon ska höra av sig.

Almodóvars kärlek till det filmiska är slående.

Almodóvar har, efter att ha övergett planerna på att göra engelskspråkig debut, flyttat handlingen från Kanada till Spanien. Han har, på gott och ont, skalat bort de nyanser som inte intresserat honom och fogat samman de tre separata tidsperioderna med hjälp av tillbakablickar, en berättaröst och två olika huvudrollsinnehavare. Den unga lärarvikarien blir i Adriana Ugartes skepnad en självlysande new romantic-stajlad tjej i kortkort, knallblått, sprejad frisyr och sotiga ögon – Almodóvar ställer klockan på 1985 vid tiden för det första mötet med Xoan, dotterns pappa. En tacksamt färgstark period som dessutom blinkar till estetiken i regissörens genombrottsfilmer. Julieta i 50-årsåldern (Emma Suárez, som spelar huvudpersonen som medelålders med bravur) är i sin tur desperat, deprimerad, krossad av dotterns svek. Förlusten bryter ner och fjärrstyr henne. Suárez röst för oss genom handlingen genom att läsa ur ett brev där Julieta försöker förklara vad som verkade rätt men kanske ändå blev fel, med föräldraskapet och livet.

Almodóvars kärlek till det filmiska är slående. Färger, föremål och djur får en nästan magisk dimension, som när en ensam hjort galopperar i snön i ljuset från tågfönstret eller när Julieta åldras tio år under en handduk – ett lekfullt sätt att låta huvudrollen byta ägare.

Det vackraste med ”Julieta” är kanske ändå betoningen på relationen mellan väninnor och mellan mor och barn (även mellan Julieta och hennes egen, på ålderns höst dementa, mamma,) vilket ju känns tidsenligt i Elena Ferrante-feberns tidevarv. Även om fysisk attraktion är det som får livet att börja rulla, är det andra slags relationer som blir beständigt livsviktiga, som fångar upp och dämpar fallet när allt rasar, men som också kan få en att gå under.