”Alltför enkelt att skicka notan till skattebetalarna”

Lotta Edholm och Fredrik Malm Foto: Lieselotte van der Meijs, riksdagen

SLUTREPLIK | BEGRAVNINGSAVGIFTEN



Eva Årbrandt Johansson (4/1) menar att Stockholms låga begravningsavgift är helt och hållet beroende av Stockholms starka skatteunderlag, inte som ett resultat av effektivisering, och uppmanar även Stockholms stad att ansluta sig till det gemensamma systemet.

Det är sant att demografi i många fall spelar roll för begravningsavgiftens storlek. Därför vore det rimligt med ett utjämningssystem som kompenserar för sådana faktorer. Men så är nu inte systemet utformat. Det innebär istället att begravningshuvudmännen kan ta ut full kostnadstäckning, utan krav på att göra saker bättre till lägre kostnad, och skicka notan till skattebetalarna.

Årbrandt Johanssons argument stämmer heller inte i sak. Stockholms stad har väsentligt lägre kostnader, både per invånare och per jordfästning, än de andra storstäderna Göteborg och Malmö. I Stockholm kostade begravningsverksamheten år 2015 181 kronor per invånare och år, i Göteborg 269 kronor och i Malmö 378 kronor. Per avliden var kostnaden år 2015 i Stockholm 25 090 kronor, i Göteborg 34 683 kronor och i Malmö 45 815 kronor.

Eva Årbrandt Johansson menar vidare att ”det i förhållande till skattebetalarna mest ansvarsfulla och demokratiska förhållningssättet vore att Stockholms och Tranås kommuner nu ansluter sig till systemet med enhetlig begravningsavgift”.

Man kan dock fråga sig hur demokratiskt det är att alla måste betala en begravningsavgift som endast medlemmarna i Svenska kyrkan kan påverka. Ur ett demokratiskt perspektiv framstår det istället som överlägset att kommunen ansvarar för begravningsväsendet för sin befolkning och genom de förtroendevalda står till svars för detta inför väljarna.

Skattepengar ska hanteras med största varsamhet och medborgarna måste kunna ställa krav på att de verksamheter man finansierar sköts så bra som möjligt. Regeringen bör snarast tillkännage att alla planer på att ansluta Stockholm till systemet med enhetlig begravningsavgift är avförda för gott.

Lotta Edholm (L)

oppositionsborgarråd, Stockholm

Fredrik Malm (L)

riksdagsledamot, Stockholm