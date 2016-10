Veronica Maggio. Foto: IBL

Blandningen av svenska handflaggor och t-shirts med Sverigehyllningar och vikingatryck, i publiken framför svenska artister som en efter en gör utrop till "Sverige" och andra "svenskar", kan få det att låta som ett högerextremt jippo. Det är uttryck som inte smälter in bekvämt vare sig på vår största musikfestival Way Out West i Göteborg, eller i ett granskogsinklätt kalkbrott i Rättvik – där elektroniska Into the Valley arrangeras. Inte heller på en folkmusikfest som Urkult i Västernorrland flirtas det ogenerat med denna typ av ikonografi.

Men på musikfestivalen Stockholm, CA – som ägde rum i Los Angeles i lördags – kunde dessa attribut skådas hos flertalet besökare, nära besläktat med den svenska nationalromantik som med hjälp av sponsorer hade spridits över festivalområdet. Bland annat ölbarer i form av röda stugor med vita knutar, en fikahörna intill en stor landsbygdsmålning, gratis Dalahästgodis i drivor, samt en Instagramvänlig skärm föreställande mor och barn i verklig skala (med ansiktena urklippta för att ge plats åt besökares dito), klädda i svensk nationaldräkt. Allt kurerat med övertydligt kitschig lekfullhet, på ett sätt som fungerar bäst utanför Sveriges gränser.

För bakom denna vernissage av svenska klichéer låg en stolthet, men över något som vi bör vara stolta över: vår musikindustri och dess massiva globala inflytande, högst synligt här i LA, som är hem åt många svenska producenter, låtskrivare och artister. Lördagens festival – den första av sitt slag i USA – var alltså ett berättigat firande, med tolv svenska artister, grupper och DJ-akter som representanter. Under parollen "Musik av Sverige, väder av Kalifornien", inledde den svensk-amerikanska hiphop- och R&B-stjärnan Mapei dagen, med sol, palmträd och downtown LA som inramning. Och utifrån detta kändes de svenska flaggorna i vimlet ganska trevliga.

Artisturvalet var emellertid inte rakt igenom klockrent när det gällde att visa upp Sverige som exceptionell musiknation, även om just Mapei och electrosoulpopgruppen Little Dragon definitivt levererade. Men kanske gjorde det inte så mycket skada, då amerikaner var i underkant bland de strax över 4 000 besökarna. Att det främst rörde sig om en intern affär blev tydligast när Veronica Maggio gjorde sin första och troligtvis enda LA-konsert, inför ett medsjungande hav av till synes större delen utbytesstudenter. "Jag förstår inte detta", sa en amerikan bredvid mig – och syftade inte på texterna. Mycket som är poppis på Södermalm blir poppis i LA. Men inte allt.

Om Stockholm, CA återkommer nästa år – vilket jag hoppas, eftersom festivalen är ett bra initiativ med ambitiösa arrangörer – bör man lägga mer arbete på programmet och mindre på lustig Sverigefetischism. Visst är det fint att i dessa tider rekontextualisera våra nationalsymboler så här, men amerikaner som gillar ny svensk populärmusik struntar i dessa. Och hipsterskägg och vikingaskägg är ju ändå samma sak.