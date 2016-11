"Allt för Sverige" vinner Emmy

Realityserien, där svenskättade amerikaner besöker Sverige och tävlar om en träff med sina långväga släktingar, vann i klassen Non-Scripted Entertianment på en gala i New York.

– Det är otroligt häftigt att det händer, säger programledaren Anders Lundin till TT.

– Vårt program var bäst! Otroligt häftigt! Och så roligt, det är så många som har jobbat så otroligt hårt och tyckt att vi har en guldklimp i handen, ett underhållningsprogram som rör hjärtan och väcker känslor hos deltagarna och tittarna, och även hos dem som jobbar med det.

Annons X

Han säger att priset är "peaken" på en lång karriär.

– Det är väldigt roligt att få vara med om det här nu, jag vet inte hur det hade varit om jag varit 32 år. Nu får man vara med att "peaka", det är fantastiskt.

Programmet slogs om priset med brasilianska "Adotada", brittiska "Gogglebok" och sydkoreanska "I can see your voice", men från början var det 60 olika program där agnarna sållades ut.

– Jag tror att vi är stolta allihop, det är ett program som handlar om oss i det här landet där vi bor, och vår historia, och det har rört hjärtan bortom oss, säger Lundin.

SVT:s vd Hanna Stjärne:

– Jag tror också att det handlar om programmet i sig, det går rätt in i vår tids stora frågor på ett oemotståndligt sätt. Det är ett program som innehåller både skratt och tårar där man genom att upptäcka sin historia upptäcker sig själv.

"Allt för Sverige" hade premiär 2011, och den sjätte säsongen har sänts under hösten. Det är med "Allt för Sverige"-säsongen 2015 som man tar hem priset.

– Det är klart att vi kommer att sända en ny säsong också, säger Hanna Stjärne.