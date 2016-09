Allt färre ser på vanlig tv

Foto: Marc Femenia/TT

Det tycks som om tv via internet har fått ett genomslag i det svenska vardagsrummet. Varje år undersöker Myndigheten för press, radio och tv hur svenskens medievanor förändras. I den senaste rapporten framgår att antalet tv-tittare som enbart tittar på vanlig tv, så kallad linjär tv, minskat från drygt 70 procent under 2014 till under 60 procent 2015.

Bara på ett år mer än trefaldigades de tittare som svarar att de enbart tittar på tv via internet. Fler, eller ungefär dubbelt så många jämfört med året innan, svarar också att de ser på såväl vanlig tv som internet-tv.

Däremot tycks det som om själva den tid vi lägger på att konsumera olika medier, inklusive tv, varit ungefär densamma.

En av rapportens slutsatser är att det aldrig tidigare varit så tydligt hur digitaliseringen påverkar medieanvändningen och hur åldersgapet ökar.

"De så kallade traditionella medierna når färre och tiden som spenderas på dem minskar samtidigt som användningen av medier online ökar. Hos de yngre har tiden för konsumtion online redan passerat tiden för traditionella medier", heter det i rapporten.

När det gäller radio är det inte lika många som överger "gammel-varianten" för att enbart lyssna via nätet.

Däremot ökade radiolyssnandet något bland unga i åldersgruppen 12–29 år mellan 2014 och 2015. En motsvarande ökning skedde inte bland övriga lyssnargrupper, i stället minskade exempelvis lyssnandet bland 30–44-åringarna.