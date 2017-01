Trumps senaste sanningsvittne Foto: Kirsty Wigglesworth

Jag har följt amerikansk samhällsdebatt sedan 1960-talet och med särskild uppmärksamhet de tre år jag bott i USA.

Det finns få saker som aldrig tidigare tyckts förändrats, nämligen den amerikanska vänsterns starka aversion mot den amerikanska säkerhetsapparaten: CIA, FBI och alla de andra säkerhetsorganisationerna.

Ända fram till nu.

När jag nu hela dagarna följer amerikanska medier ser jag hela tiden kommentatorer som aldrig en sekund någonsin tidigare omfamnat CIA, FBI & Co men som nu med allvarsamma röster uttrycka den största tänkbara oro för att Donald Trump tydligen har samma uppfattning som de själva alltid haft tidigare, nämligen att man inte ska lita alltför mycket på säkerhetsorganen.

Detta har ju såklart sina förklaringar. Tesen ”det var ryssarna som gjorde Trump till president” har såvitt jag kan förstå av alla de eftervalsanalyser som gjorts ingen som helst sanningshalt - oavsett om sådana försök gjordes.

Möjligen kan man hävda att FBI-chefens något förvirrande utspel om Hillary Clintons State department-server i valkampens slutfas kan ha haft en marginell negativ effekt för hennes kampanj - men jag tror inte att det finns fog ens för det..

Att det läckte mejl via Wikileaks från det demokratiska partihögkvarteret och från Clintons kampanjchef John Podesta var ingen som helst hemlighet under valkampen. Tvärtom blev publiciteten om dessa avslöjanden ganska omfattande och de fick också konsekvenser för den demokratiska partiledningen när dess agerande till förmån för Clinton och till Bernie Sanders nackdel avslöjades.

Redan då talades det om att det var ryska hackare som låg bakom.

Just nu är denna konspirationsteori (med den underförstådda tesen att det var hackarna som avgjorde presidentvalet) den allt överskuggande nyheten i amerikanska medier och av för mig obegriplig anledning hjälper Donald Trump till att förstora historien.

Hans motiv är uppenbart. Han är ju en narcissist som avskyr att frågasättas, som reagerar blixtsnabbt via twitter när någon antyder att han inte är så briljant som han själv tycker han är.

Men när han idag använder Julian Assange som sanningsvittne visar han bara hur amatörmässig han är som politiker. En okontrollerbar president kommer knapast göra världen säkrare de närmaste åren.

Jag har givetvis ingen aning om vad som är sanningen om de ryska hackarna, men just nu är det ganska uppenbart att många mediekommentatorer på vänsterkanten gör exakt det som gör Trump så arg: använde de ryska hackarna (verkliga eller inbillade) som argument för att ifrågasätta president valets legitinitet.

När detta nu ofta kopplas till det faktum att Hillary Clinton fick närmare 3 miljoner fler röster än Trump leder det till dessa i sanning sällsamma allianser: CIA+FBI+medievänstern å ena sidan och Trump och Assange å andra sidan.

Man kan inte påstå att amerikansk politik är tråkig, men åtminstone jag undrar om detta verkligen är USAs viktigaste politikområde att ägna så stor uppmärksamhet åt.

Till detta kom för en stund sedan på CNN nyheten att Wall Street Journal i torsdagstidningen berättar att Trumpadministrationen planerar en genomgripande reform av underrättelseorganisationerna.

Detta kopplas i WSJ-artikeln till debatten om de ryska hackarna. Kanske är det så, kanske finns det helt andra, goda skäl för en sådan översyn. Vad vet jag.

WSJ:

President-elect Donald Trump, a harsh critic of U.S. intelligence agencies, is working with top advisers on a plan that would restructure and pare back the nation’s top spy agency, people familiar with the planning said.The move is prompted by his belief that the Office of the Director of National Intelligence has become bloated and politicized, these people said.

Fortsättning följer.