Här kan det hända oväntade saker i politiken Foto: Janerik Henriksson

Skattepolitiken står just nu i centrum för dansk politisk debatt.

Jag noterar idag att Socialistisk Folkepartis gruppledare i folketinget, Jacob Mark, lanserar en intressant tänkbar koalition i den frågan:

Hvorfor sætter S, DF og SF sig ikke sammen og bliver enige om Danmarks kommende økonomiske politik? Hvis Dansk Folkeparti mener det, når de siger, at de ikke vil have topskattenedsættelser – jamen, så ER der et alternativ. Hverken SF eller S ønsker jo disse skattelettelser.

Översatt till svenska vore det en allians mellan S, V och SD.

Tro mig – det kommer att hända också här. Kanske inte nu men förr eller senare.