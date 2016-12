President Barack Obama höll sitt sista säkerhetspolitiska tal under tisdagen. Foto: Monica Herndon / TT

Han blev den förste presidenten att regera USA under åtta år av krig. Snart är mandatperioden över, men kriget mot terrorismen fortgår. I ett sista säkerhetspolitiskt tal ville Barack Obama i tisdags minnas segrarna och förklara förlusterna. Drönarkriget, bombningarna av IS och reträtterna från Irak och Afghanistan är inte självklara kapitel i en framgångssaga. Obamas strategi att inte sätta in amerikanska marktrupper har kritiserats hårt, men kan i det långa loppet visa sig vara rätt bedömning.

Obama inledde med det hans administration räknar till pluskolumnen. ”I dag är al Qaida – den organisation som attackerade oss den elfte september – en skugga av sitt forna jag”, proklamerade presidenten. Det är en sanning med modifikation. Bin Ladin är död, men hans arv lever vidare. Terrorgruppen finns och verkar på flera kontinenter. Svenska soldater möter just nu hotet från al Qaida i Mali. Nusrafronten, en av de mer hänsynslösa islamistgrupperna i Syrienkonflikten, har anslutit sig till al Qaida. Och enligt Pew Research Center åtnjuter gruppen alltjämt tvåsiffrigt stöd i procentenheter räknat, i bland annat Egypten, Jordanien, Palestinska territorierna och Tunisien (siffrorna är från juli 2014).

Professorn i Mellanösternstudier vid Oslos universitet, Brynjar Lia, skriver i senaste numret av Middle East Policy att jihadismen stärkts globalt av flera orsaker: Den USA-leda invasionen av Irak 2003 gjorde det möjligt för extremister att hävda att västvärlden bedriver krig mot islam. Därmed kunde även motståndare till ockupationen som inte primärt var drivna av religiösa idéer, utan nationalistiska, rekryteras till jihadistiska grupper. Och stödet i lokalbefolkningen ökade.

Obama ärvde Irakkriget. Men den snabba reträtten och stödet till en president som bedrev en sekteristisk politik vilken förfördelade den sunnitiska befolkningen, bör bokföras på hans konto. Motsättningarna i Irak ökade, och gav IS en chans att växa. När inbördeskriget utbröt i Syrien kunde de dra nytta av det maktvakuum som uppstod i gränstrakterna.

När den arabiska våren kom 2011 ställdes Obama inför ett svårt val: å ena sidan var flera av de arabiska diktatorerna amerikanska allierade sedan decennier, å andra sidan var det inhemska trycket stort att stödja demonstranterna. De slogs ju för den demokrati som USA sade sig vilja sprida i världen. I Egypten föll Hosni Mubarak efter att Obama uppmanat honom att lämna ifrån sig makten. För arabstaterna blev lärdomen att USA:s inställning till sina allierade i Gulfstaterna inte var att lita på, och att det var bäst att rå om sitt eget hus. Med Saudiarabien i spetsen satsade man på två spår för att förhindra revolutioner på hemmaplan: att utradera de mer moderata islamistiska rörelserna för att förhindra att de fick politiskt inflytande, och att samla sunnimuslimerna mot en gemensam fiende, nämligen shiiterna och Iran.

Jihadisternas ideologi är global. Deras mål är att frigöra alla islamska områden från västligt inflytande. Fienden är därför inte bara USA, utan också de muslimska och arabiska regimer som är eller uppfattas som allierade med Väst. Genom nätverken kan pengar, vapen och villiga rekryter slussas över nationsgränserna. Och via sociala medier sprids kunskaper i gerillakrigföring genom föreläsningar och instruktionsfilmer. Detta innebär att terrorgrupperna är betydligt svårare att bekämpa än traditionella, nationella milisgrupper. När de slås ned på en plats kan de omgruppera och komma tillbaka någon annanstans.

Kriget mot terrorismen kan inte vinnas med enbart militära medel. IS drömmer om att det sista slaget snart ska komma, där muslimerna ska möta Rom, vars nutida motsvarighet är Amerika, som det har förutsagts. Då slår den sista timmen, och Mahdi, den nye profeten, kommer att stiga ned till jorden. Att sätta in amerikanska marktrupper i en storskalig intervention vore att ge dem precis vad de vill ha. Och ett svårslaget rekryteringsargument.

Obamas strategi att säga nej till marktrupper och i stället använda sig av riktade drönarattacker samt flygbombningar, i kombination med att utbilda och utrusta lokala trupper som ska återta territoriet och upprätthålla säkerheten, är därför inte mesig. Den är klok.

Långsamt nöts IS ned. Nyrekryteringen av utländska stridande har halverats. Långsamt dras snaran åt. Allt fler deserterar. I Mosul syns resultatet.

Låt oss hoppas att den blivande presidenten Donald Trump lyssnar på sin företrädare: ”Om vi agerar som att detta är ett krig mellan USA och islam, kommer vi inte bara förlora fler amerikaner i terroristattacker, utan också förlora de principer vi säger oss försvara ur sikte.”