Alla fyra vidare i "Idol"

När det var dags att meddela vem som hade röstats ut under kvällen fick de fyra kvarvarande deltagarna ett överraskande besked från programledaren Pär Lernström.

Alla fyra får fortsätta till semifinalen, där en ska slås ut.

– Tre av er kommer att få uppträda i en fullsatt Globen i finalen den 9 december, sade Lernström.

Jubel och kramkalas bröt ut bland deltagarna på scenen.

– Jag vet inte vad jag ska säga, pressade Rebecka Karlsson fram med tjock röst.

Rösterna från fredagen får de med sig till nästa vecka, då juryn väljer låtarna.

I årets kvartfinal fick idolerna sjunga två låtar var, en egenkomponerad låt och en Måns Zelmerlöw-låt – handplockad av Eurovision-vinnaren själv.

Dessutom intog Zelmerlöw, som själv slog igenom i just "Idol", scenen och bjöd på sin nya singel "Glorious".

Rebecka Karlssons egen låt "If I were you" var lite väl tuff för henne, enligt de manliga jurymedlemmarna.

Nikki Amini var kritisk till textraden "I wouldn't point that 45 on me If I were you".

– Jag tycker att det är ytterst opassande med vapenreferenser för en sextonårig idol.

Rebecka Karlsson inledde med en avskalad version av Zelmerlöws "Hope and glory". Den gick hem hos juryn, även om Nikki Amini hade önskat bättre artikulering.

Oskar Häggström sjöng Zelmerlöws "Fire in the rain". Han hyllades för sin sång, men sågades för sitt framträdande. Juryn menade att han saknade samspel med sina dansare.

Desto bättre gillade juryn hans egenskrivna låt "Underdogs".

– Du känner verkligen dig själv som artist, det är en perfekt första låt, tyckte Quincy Jones III.

Liam Cacatian Thomassen hade tilldelats Zelmerlöws "Should've gone home". Enligt Quincy Jones III satte han låten perfekt, men Nikki Amini tyckte att hans energi var för låg.

Liams egen raplåt "Beautiful silence" tilltalade herrarna i juryn. "Rap på hög nivå.", tyckte Quincy Jones III.

Nikki Amini var tveksam till klädseln.

– Men det här med träningskläder på scenen...jag vet inte, fortsatte hon och möttes av burop.

Charlie Grönvall sjöng Zelmerlöws "Hanging on to nothing" och hyllades för sina unika artistsignum, som hans scenspråk och hans röst.

Som egen låt bjöd han på discopop i "Running wild".

– Det jag älskar med dig är att du experimenterar med så många olika stilar. Det är Imponerande att du lyckats överraska oss så här långt in i tävlingen, utbrast Quincy Jones III.