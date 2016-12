Saknad

Betyg: 1 av 6

Med ”Saknad” återvänder Colin Nutley till mediet, hans senaste tv-serie var ”Femte generationen” från 1986 (borträknat tv-filmen ”Vägen hem” från 1989). Första avsnittet bågna fullständigt under den massiva mängd av överanvända historiebågar. Maja Silver, numera polis vid polisens nationella operativa avdelning i Stockholm, återvänder till sin hemort någonstans i det svenska bibelbältet. Hon hinner precis träffa bygdens polischef, tillika sin gamla mentor, innan denne faller ihop död i en hjärtinfarkt. Silver ombeds av någon anledning ta över fallet med en nyss hittad död flicka.

Det märks att Nutley, dessvärre, gett sina skådespelare – Helena Bergström i huvudrollen som Silver – relativt fria tyglar. Tafflig improvisation präglar seriens första 45 minuter. Något som lär kunna addera känsla till ett verk om grundmaterialet är tillräckligt starkt och skådespelarna tillräckligt skickliga. Scenerna drunknar i en gräslig dialog som förmodligen är tänkt att skänka autencitet men effekten blir i stället den motsatta; som att skådespelarna kliver ur sina rollfigurer när alla talar på samma konstlade sätt. Även om vissa – Samuel Fröler, Julia Dufvenius – kämpar tappert med materialet.

Premiär på nyårsdagen. ”Saknad” har premiär på C More den 1 januari 2017.

I presentationen av ”Saknad” går att spåra en ambition att skildra vad som sker i och med ett litet samhälle när katastrofen slår till – två gånger på kort tid dessutom. I själva verket består serien mest av korta nedslag på poliskontoret, brottsplatsen och bygdens populära, men suspekta, frikyrka.

Ingenstans finns ansatser till fördjupning eller intressant tecknade rollfigurer, allt dränks i klyschor: polisen som återvänder från storstaden, som försakat sin dotter (spelad av Molly Nutley) och vars bakgrund med gamla konflikter och kärleksrelationer på stationen hamras in med en sällsynt övertydligt påstridig envishet.

”Saknad” är ett resultat av ett samarbete mellan koncernkollegorna C More och TV4 i en satsning på ”svenskt kvalitetsdrama”, vilket betyder att den dyker upp på TV4 senare under 2017. Men ingen behöver se den då heller – till och med de mest inbitna kriminalserieälskarna lär bli besvikna.

Den enda behållningen är Johan Widerbergs förtjusande överspel som diabolisk frikyrkopastor.

Recensionen bygger på de två första avsnitten av fyra.