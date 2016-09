Alicia Vikander: Det känns lite surrealistiskt

Tillsammans med pojkvännen Michael Fassbender kom hon till filmfestivalen i Venedig med filmen "Fyren mellan haven". Fassbender är inte med bara som sällskap – han är också hennes motspelare i filmen. De möttes under inspelningen och har nu varit tillsammans i två år. Att de är ett par är ingen hemlighet, men de vill fortfarande inte gärna tala om det.

Förra året var Vikander på filmfestivalen med "The Danish girl", och det har som bekant hänt en del i hennes liv sedan dess – toppat med Oscarvinsten för just "The Danish girl".

– Det har verkligen varit ett fantastiskt år och det känns lite surrealistiskt att jag fått vara med om detta. Jag kom till Oscarsutdelningen med Michael och med min familj, och jag fick möjlighet att träffa de mest fantastiska filmskapare som jag tidigare bara hört talas om. Och efteråt så dansade vi och hade en massa kul, säger hon.

Annons X

Nu är hon ett av de hetaste namnen i filmvärlden. Senaste numret av amerikanska Vanity Fair har henne på omslaget med rubriken "Alicia in Wonderland" och i tidningen ägnas inte mindre än tolv sidor till en intervju med tillhörande bilder på den svenska aktrisen.

Filmvärlden ligger bokstavligt talat för hennes fötter, hon kan välja och vraka mellan erbjudanden – men just nu filmar hon med svenska Lisa Langseth, som tidigare har regisserat henne i "Till det som är vackert" och "Hotell". Vikander startade förra året ett eget produktionsbolag, som är ett av bolagen bakom filmen.

Den engelskspråkiga filmen heter "Euphoria" och i rollerna syns även Eva Green och Charlotte Rampling. Green och Vikander spelar systrar som reser genom Europa mot ett okänt mål. Större delen av inspelningen sker i Tyskland.

– Lisa var den som trodde på denna unga tjej som inte hade filmat förut och som gav mig rollen i "Till det som är vackert". Det var jag som föreslog att hon skulle göra filmen på engelska, och jag åker direkt tillbaka till den inspelningen när jag lämnar Venedig.

Hennes arbetstakt de senaste åren har varit hisnande.

– Jag har jobbat i fem och ett halvt år i princip utan stopp. Nu ska vi göra färdigt "Euphoria", och sedan tar jag lite ledigt fram till slutet av året då jag börjar med "Tomb raider". Den håller vi på med fram till i april nästa år.

Någon stuntträning inför den actionfilmen, som ska regisseras av norrmannen Roar Uthaug, har hon inte börjat med ännu.

– Nej, det är för tidigt ännu.