Alice i underlandet Foto: Anders Mattsson

I Financial Times (ft.com) konstaterar en krönikör att Donald Trumps presskonferens igår i det nya Trump-hotellet i Washington DC var som att läsa ett stycke ur Alice i underlandet (Alice's Adventures in Wonderland), den sällsamma berättelsen om flickan Alice upplevelser i en värld som strider mot all logik.

Nyhetsbrevet Vox (vox.com) ställer idag denna fråga:

The question is whether, going forward, the media will get more skeptical of Trump when he tries to sucker them into covering his every move, or whether they'll keep letting him let them down.

Kommer medierna fortsatt låta Trump lura dem att uppmärksamma vilka idiotiska upptåg som helst?

Jag tror svaret är ja.

Trump är en sannslöst skicklig reality-TV-stjärna.

Han är presidentkandidaten utan sakpolitiskt budskap – men vad bryr sig en majoritet av de amerikanska väljarna egentligen om sakpolitik?

Trump i Vita huset skulle bli världspolitiken som reality-TV.

Lewis Carroll skriver den amerikanske presidentens manus i fyra år.

Och hur ska Hillary Clinton klara av att ”debattera” med en man som genom hela den republikanska primärvalskampanjen visade att han inte har en susning om sakpolitik men är sagolikt skicklig när det gäller att förolämpa och hitta de absurdaste diskussionsämnen som tystar motkandidaterna?

Vi är alla på väg att bli som Alice i underlandet. Dags läsa om boken!