Aleppo vändpunkt – men kriget mot IS blir utdraget

Syrisk armésoldat i Aleppo. Foto: AP

Slaget om Aleppo är inne i slutfasen, konstaterade den syriske generalen Zaid al-Saleh på måndagen. Rebellerna måste ge upp eller dö, sade han enligt Reuters, sedan den syriska regimen och dess allierade återtagit ett efter ett av rebellkontrollerade områden i storstaden.

– När Aleppo erövras av regimen kommer det att vara inte bara en stor symbolisk seger utan också en vändpunkt som ligger i att för oppositionen finns det egentligen ingen framtid längre, säger Per Jönsson, Mellanösternexpert vid Utrikespolitiska institutet, till TT.

– Jag är säker på att al-Nusra-fronten (numera Jabhat Fatah al-Sham) och dess allierade i Idlib-området kommer att kämpa ett tag till. Men det är det enda större område som rebellerna håller.

Annons X

För de redan extremt hårt pressade civila i Aleppo väntar nya prövningar när regimen tar över, befarar Pär Jönsson:

– En del kommer regimen säkert att anklaga för att vara medlöpare till rebellerna, som nästan alla definieras som terrorister.

Han spår att "det gamla kriget", alltså Assad-regimen kontra rebellerna, är på god väg att ta slut, inte minst för att rebellerna består av flera hundra olika grupper med högst varierande lojaliteter.

– Däremot är det andra kriget, det mot IS, inte alls avslutat än och knappast över på ett bra tag. Till skillnad från alla de syriska grupperingarna är IS en avancerad organisation. Om den trycks ner på ett håll kan den poppa upp på ett annat håll, som vi såg i Palmyra under helgen.

Pär Jönsson kallar terrorrörelsen nya angrepp mot världsarvsstaden Palmyra för "extremt smart":

– Det gjorde att regimen var tvungen att skicka ner styrkor från Aleppo men tydligen inte tillräckligt många för att driva ut IS. Ett psykologiskt enormt stort bakslag för Assad-regimen.