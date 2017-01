Madeleine Albright redo registrera sig som muslim

Det är nyhetsbyrån AP som återger löftet från den 80-åriga Albright, amerikansk utrikesminister under president Bill Clinton mellan åren 1997 och 2001.

Albright, som var nationens första kvinnliga utrikesminister, föddes som Marie Jana Korbelová i Prag, i dåvarande Tjeckoslovaken.

Hennes föräldrar lämnade landet efter nazisternas inmarsch 1939 och flyttade via Storbritannien till USA tio år senare.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.