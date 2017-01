Al Gore i Davos: ”Parisavtalet skadas om USA drar sig ur”

”Arktis är det tydligaste tecknet på följderna av uppvärmningen. Temperaturen är nu 20 grader högre än normalt”, sade Al Gore på Världsekonomiskt forum i Davos. Foto: Michel Euler/AP

Situationen är dramatisk.

DAVOS Arktis är i fara och krymper nu för varje dag på grund av den globala uppvärmningen. Under förra året hade Nordpolen 20–30 grader över genomsnittet, och i februari var istäckets utbredning under nivåerna från tidigare lägstarekord. Samtidigt kom på onsdagen ny data som visar att jordens temperatur blev rekordhög under 2016 – för tredje året i rad.

Detta oroar en grupp framstående vetenskapsmän som debatterade Arktis under Världsekonomiskt forum i Davos på onsdagen. USA:s tidigare president, klimatengagerade Al Gore som ledde debatten, är särskilt upprörd.

− Situationen är dramatisk. Arktis är det tydligaste tecknet på följderna av uppvärmningen. Temperaturen är nu 20 grader högre än normalt. I april förra året stack temperaturerna i Grönland upp till nivåer vi aldrig sett tidigare, säger Al Gore till en liten grupp journalister på plats i Davos.

– Glaciärtopparna började formligen explodera. Mitt i den mörka polarnatten började nordpolen att smälta. Avsmältningen var den värsta jag någonsin har sett.

Den globala uppvärmningen som får Arktisisen och glaciärer mitt i Europa att smälta ger följder för hela världen, varnade Al Gore. Han pekar på att klimatet blir mer extremt med översvämningar och torkkatastrofer, och hotar växt- och djurliv på hela planeten. Men det leder också till en explosion av så kallade klimatflyktingar. Han ger Syrien som ett skakande exempel.

− Syrien drabbades av extrem torka mellan 2006 och 2010. Det tvingade bort 1,5 miljoner människor från stora landområden, då 60 procent av deras jordbruksarealer förstördes och 80 procent av boskapen dog. Dessa klimatflyktingar trängdes ihop i läger med 1,5 miljoner flyende som redan kommit från Irakkriget, säger Gore.

Vi har förlorat vår kompass i jakten på kortsiktiga vinster och kortsiktiga politiska fördelar.

Det blev en social explosion, enligt Gore. Och eftersom gårdarna inte längre producerade mat förvärrades krisen. Nu flyr många av dessa klimatflyktingar vidare till Europa, menar han.

− Det destabiliserar EU vilket bidragit till både brexit och den ökade populismen. Allt detta är kopplat till uppvärmning och Arktis avsmältning. Om vi inte agerar ser vi nu början på hundramiljontals klimatflyktingar, säger Al Gore.

Han pekar också på att tropikerna kommer att bli omöjliga att leva i om den globala uppvärmningen fortsätter obehindrat.

− På en plats i Gulfregionen förra året ledde en kombination av hetta och fuktighet till att temperaturen steg till 74 grader. Människor kan inte leva mer än några timmar utomhus i sådan hetta, säger Gore.

Den tidigare vice-presidenten anser att världen blivit förblindad i jakten på utveckling och framgång, vilket resulterat i uppvärmningen.

− Vi har förlorat vår kompass i jakten på kortsiktiga vinster och kortsiktiga politiska fördelar. Nu måste vi tänka mer långsiktigt. Vi måste lyssna på vetenskapsmännen och sluta använda atmosfären som soptipp, slår Gore fast.

Detta går om länder och regeringar verkligen vill. Parisavtalet är bästa chansen att stoppa vägen mot ett globalt klimatdrama, anser han. Detta klimatavtal, som slöts i december förra året, innebär att länder från 2020 ska göra vad de kan för att global medeltemperatur inte stiger med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Alla länder ska ha en nationell plan för minskade utsläpp av växthusgaser.

− Parisavtalet är det bästa och mest hoppingivande vi haft under de senaste årtiondena. Det är förstås inte tillräckligt, men en god början, säger Al Gore.

Gore vill vakta sina ord inför fredagen då Trump tillträder – eftersom de båda redan träffats och det ryktas om att Al Gore kan få någon sorts roll i den nya administrationens klimatarbete. Men frågan om Trump är nödvändig.

Hur oroad är du över Donald Trumps klimatpolitik där han hotar dra sig ur Parisavtalet och kallar global uppvärmning för ett kinesiskt påhitt?

− Vi vet ännu inte vad Trumps klimatpolitik blir. Men vissa tecken är nedslående. Jag hoppas att han hjälper USA att stanna i Parisavtalet som ger en mycket kraftfull signal till regeringar, näringsliv och allmänheten. Det skulle skadas om USA drar sig ur avtalet, säger den tidigare amerikanske vice-presidenten.