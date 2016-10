Akut läge för Demokraterna – trots Trumps sammanbrott

Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton. Foto: Andrew Harnik/AP

Donald Trump har lyckats skänka ny mening till Marx klassiska kommentar rörande den första store populisten, Louis Bonaparte, senare Napoleon III: att historier upprepar sig, först som grandios tragedi, sedan som pinsam fars. I Marx tappning handlade det om rörelsen från den förste, store Napoleon till hans patetiska brorson, men i Trumps fall har förloppet snabbats på och rört en och samma person.

Om Anne Applebaum tidigare i år kunde måla fram Trump som en nyckelfigur i en världshistorisk tragedi, ”the end of the Western world as we know it” som hon skrev, framstår Trump i dag, några veckor före det amerikanska presidentvalet den 8 november, alltmer som en självparodi. Bokstavligen: elaka kommentatorer pekar på att han nu tycks imitera Alec Balwins satiriska imitation av honom i Saturday Night Live i sitt alltmer självdestruktiva och paranoida debatterande och twittrande.

Detta sammanbrott får Demokraterna att se möjligheter som för bara ett par veckor sedan framstod som fria fantasier: att vinna traditionellt ”röda” delstater som Texas; att ta över inte bara Senaten utan även Representanthuset; att kontrollera Högsta domstolen.

För att förstå hur illa ställt det är med Demokraterna får man gå tillbaka till den förre Clinton, Bill, som var arkitekten bakom den ”ideologi” som torgfördes under täckmanteln ”the new Democrats.”

Men detta febrila rus kan lätt fördunkla mer bistra insikter som egentligen borde sysselsätta Demokraterna och deras anhängare i medierna. Clinton hade troligen hade förlorat valet mot en mer sansad, sympatisk och trovärdig republikansk kandidat.

För att förstå hur illa ställt det är med Demokraterna får man gå tillbaka till den förre Clinton, Bill, som var arkitekten bakom den ”ideologi” som torgfördes under täckmanteln ”the new Democrats.” I samma anda som Tony Blair och för den delen svensk socialdemokrati omfamnade han en luddigt definierad ”tredje väg” och begreppet ”triangulering”. Efter åtta år under republikanen Ronald Reagan, följt av demokraten Michael Dukakis katastrofval 1988, var tanken att vaccinera partiet mot risken att bli anklagad för att fortsatt lida av den ”liberala” sjukan, det vill säga i amerikanska termer en förkärlek för statliga regleringar och dyra välfärdsprogram. I stället blev målet att ta över så mycket som möjligt av motståndarnas eget program.

Parallellt med denna rörelse mot mitten sökte Demokraterna att framställa Republikanerna som dominerade av en extrem, religiös höger, besatt av kontroversiella frågor som abortförbud, skolbön, återupprättandet av den traditionella familjen och unken dygd i alla dess anti-moderna former. Samtidigt underlät man att föra en kamp om ekonomiska förutsättningar och sociala investeringar och utmana den då populära tesen om "historiens slut" och marknadsliberalismens slutgiltiga seger.

Demokraternas reträtt vad gäller såväl statens roll som den ekonomiska politiken banade väg för Republikanerna

I valkampanjerna 1996 och 1998 bar denna strategi frukt, men faran för Demokraterna med denna strategi har nu blivit uppenbar. Man kapitulerade på den ekonomiska fronten och anslöt sig till ”the Washington consenus” för att i stället nästan helt förlita sig på ett stöd från kvinnor, etniska och sexuella minoriteter, och dessutom mer på retoriska och moraliserande grunder än utifrån en ekonomisk politik med fokus på social rörlighet.

Denna reträtt vad gäller såväl statens roll som den ekonomiska politiken banade väg för Republikanerna som sedan länge rymt två fraktioner, dels den socialkonservativa falangen med den religiösa högern i spetsen, dels den riktning som journalisten Thomas Frank har kallat "marknadspopulism". Denna utgör i grunden en radikal vision av ekonomisk demokrati, där marknaden uppfattas som betydligt mycket mer demokratisk än den ordinära politiska demokratin, med makten delegerad till en "representativ" elit. I det marknadspopulistiska perspektivet är vänsterns kritik av företagen och den fria marknaden en form av förakt för "vanligt folk" vars val på marknaden ses som uttryck för dålig smak och "falskt medvetande".

Även i detta avseende kan Trump ses som fas två i form av en fars, en sorglig, konkursbenägen variant på den amerikanska drömmen.

Denna syn på marknaden som ”vox populi” möjliggjorde en allians mellan mindre affärsmän, storföretag, plutokrater och wanna-be-entrepenörer. Bill Gates, världens rikaste man, men samtidigt, med sin förkärlek för McDonalds hamburgare, igenkännbar som den förfinade östkustelitens sociala och kulturella motsats, har paradoxalt nog blivit den lille mannens främsta symbol. Även i detta avseende kan Trump ses som fas två i form av en fars, en sorglig, konkursbenägen variant på den amerikanska drömmen.

Hillary Clinton har tvingats utkämpa ett tvåfrontskrig mot två former av populism. Dels mot Trump, dels mot Bernie Sanders vänsterpopulism och Elizabeth Warrens mer sofistikerade ekonomiska kritik. Problemet i denna strid har inte bara varit att hon på många sätt uppfattats som opålitlig – hennes eposthantering, hennes moraliskt tvivelaktiga stöd till sin trolösa make – utan kanske främst att hon personifierar Demokraternas allians med Wall Street å ena sidan och, å andra sidan, partiets överinvestering i föreställningen om ett ”kulturkrig” med en extremreligiös höger.

Dagens USA kännetecknas av en så stor misstro gentemot staten att det är svårt att se en möjlig väg tillbaka till en mer konstruktiv balans mellan marknad och politik.

För att vara rättvis bör man tillägga att Hillary Clinton, mot bakgrund av Sanders och Warrens popularitet, nu försöker att frigöra sig från de nära relationerna till storkapitalet och att formulera en mer klassisk socialpolitik, inte minst med betoning på en familjepolitik som skulle kunna främja en bättre balans mellan arbete och familj.

Men dagens USA kännetecknas av en så stor misstro gentemot staten att det är svårt att se en möjlig väg tillbaka till en mer konstruktiv balans mellan marknad och politik. Dessutom har Clinton likt många europeiska vänsterpolitiker en tendens att hellre tala i termer av mänskliga rättigheter än medborgarskap. Som Larissa MacFarquar noterar i en artikel i The New Yorker om hur man ska förstå varför så många stödjer Trump, så skiljer sig Clinton här på ett intressant sätt från Obama. Där den senare gärna talade om Amerika och gränsernas legitimitet och uttryckte förståelse för mångas oro för att invandrare fick gratis inträde till den amerikanska drömmen, så betonar Hillary istället mänskligheten i stort och ”allas” rättigheter. En fatal politisk tondövhet i en era av social oro, hög arbetslöshet och minskad social rörlighet.

Den 9 november kommer världen kanske att kunna andas ut, men även om Clinton vinner så har arbetet med att formulera morgondagens politik bara börjat för Demokraterna.

Lars Trägårdh

Professor i historia och civilsamhälleskunskap, Ersta Sköndal högskola