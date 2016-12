Airbus superjumbo drabbas av nytt bakslag

Försäljningen av superjumboplanet A380 går allt trögare. Foto: Wong Maye-E/AP

Både europeiska Airbus och amerikanska Boeing har uppenbara problem att få fart på försäljningen av sina riktigt stora plan, Airbus superjumboplan A380 och den klassiska jumbojeten Boeing 747.

I Boeings fall är det kanske inte så märkligt för jumbojeten introducerades för närmare 50 år sedan och har periodvis sålt förhållandevis bra även om intresset bland flygbolagen nu är skralt för den senaste versionen 747-8.

Då är det värre för Airbus som lämnade över sin första A380 till flygbolaget Singapore Airlines för bara tio år sedan. Intresset för planet har sedan aldrig riktigt tagit fart hos flygbolagen som oroar sig för att de inte ska lyckas fylla det stora planet som brukar ha plats för omkring 550 passagerare men som i extremläget rymmer över 800 personer.

Nu visar det sig att Airbus för andra gången i år måste dra ned på den planerade produktionen av A380. Redan i somras fick bolaget dra ned på takten från 27 plan under 2015 till tolv plan om året till 2018.

Men efter en uppgörelse med flygbolaget Emirates, som är den i särklass största köparen av A380, kommer Airbus nu att skjuta upp leveranserna av tolv A380. Förändringen får störst effekt under nästa år.

Airbus ledning räknar med att under 2017 kunna dra ned på kostnaderna så mycket att resultatet inte påverkas mer än minimalt av de uppskjutna leveranserna. Men risken är uppenbar att produktionen av A380 återigen blir olönsam och det var först under 2015 som Airbus kunde börja leverera A380 med en produktionskostnad som låg under vad företaget fick betalt för planet.

Än så länge har Airbus levererat 200 A380 och har beställningar liggande på ytterligare drygt 100 plan. Men det är dåligt inflöde av nya beställningar och hittills under 2016 har Airbus inte fått en enda ny order.

Ytterligare ett bakslag för superjumbon kom också nyligen när Iran Air la sin jättelika beställning på nya plan från Airbus. Då saknades A380, som tidigare funnits med på en preliminär inköpslista.

Iran Air la också beställningar på en stor mängd plan från Boeing. I den beställningen saknas jumbojeten.

Rader av flygbolag som Air France, Singapore Airlines, Malaysia Airlines och Qantas har också kommit med olika negativa besked som visar på ett minskat intresse för så stora plan som A380. Flygbolagen föredrar i allmänhet något mindre plan med bara två motorer, som långdistansplanen Airbus A350 och Boeing 787 Dreamliner.

Fast alla flygbolag delar inte den synen. Det amerikanska flygbolaget Delta har precis kommit överens med Boeing om att skrota en beställning på 18 Dreamlinerplan. Enligt de officiella listpriserna, som flygbolagen alltid får rabatt på, kostar planen omkring 37 miljarder kronor.

Delta har tidigare skjutit upp leveranserna av några A350 från Airbus. Det gjordes bland annat med motiveringen att flygbolaget Norwegians insteg på den amerikanska marknaden lett till att flygbolagens utbud av resor överstiger efterfrågan.