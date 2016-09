AIK upp på tredje plats

Redan efter 19 sekunder vispade Joakim Thelin in 1–0 . Men matchens vackraste mål kom fyra minuter in i andra perioden. Michael Lindqvist fick pucken långt ner i egen zon, vallade via Daniel Olsson-Trukljas klubba, och åkte upp genom hela Björklövenförsvaret och satte in 2–0. AIK hann också göra 3–0 genom Emil Lundberg innan gästernas Lucas Sandström reducerade och Björklöven spelade sedan bättre resten av perioden. I tredje inledde Björklöven inspirerat men sen tog AIK över igen och Jesper Frödén kunde göra 4–1 och Jesper Bratt 5–1 under de sista fem minuterna.

För Björklöven var det tredje raka förlusten och man ligger sist i hockeyallsvenskan.