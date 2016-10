Foto: Vince Bucci / TT / NTB Scanpix

Bob Dylans tystnad är det många som vill prata och skriva om. En del blir alldeles ursinniga för att han inte ens säger tack när han nu fått Nobelpriset i litteratur. Själv tycker jag det är helt i linje med den typiske Dylan, som knappt ens mumlar på scen. Nästan lika coolt som Miles Davis som ofta stod med ryggen vänd mot publiken.

Men så finns ju den där andre Dylan som inte vill sluta prata. Tillkännagivandet av Nobelpriset kom torsdagen den 13 oktober och sedan dess har inte Dylan sagt flaskhals. Förutom i The New York Yorker som lades ut på nätet den 17 oktober. Där säger han förstås inte heller ett ljud om litteraturpriset men när reportern ringer upp honom för att prata om Leonard Cohens musik vill han aldrig sluta prata.

I den kilometerlånga intervjun hyllar den 82-årige Cohen Bob Dylan. Själv hade han blivit betagen av Dylans album ”Bringing It All Back Home” och ”Highway 61 Revisited”. När The New Yorker når Dylan förvandlas han till musikkritiker och går igenom stora delar av Cohens produktion. Han är särskilt förtjust i Cohens melodier som Dylan tycker är genialiska.

Annons X

De som tror att Dylan alltid är en tystlåten man som bara kan kommunicera med sin musik kan ju läsa följande analys av låten ”Sisters of Mercy”. Bara ett av många svar om Leonard Cohen, för säkerhets skull på engelska: ”The first line begins in a minor key. The second line goes from minor to major and steps up, and changes melody and variation. The third line steps up even higher than that to a different degree, and then the fourth line comes back to the beginning. This is a deceptively unusual musical theme, with or without lyrics. But it’s so subtle a listener doesn’t realize he’s been taken on a musical journey and dropped off somewhere, with or without lyrics.”

Frågan är om det kommer att dyka upp en så lång pressrelease där Dylan mångordigt förklarar att att han trots allt tänker infinna sig i Stockholm den 10 december. Uppenbarligen har han bestämt att inte yttra ett ord tills vidare. Redan dagen efter att priset tillkännagavs sa Dylans agent Jeff Rosen att ”Bob kan tyvärr inte nås för kommentarer nu.” Redan det var kanske för mycket och frågan är om Rosen jobbar kvar för den världsberömde sångaren.

Dyker Dylan inte upp får han ändå priset. Men det skulle inte förvåna om Dylan tiger tills själva prisutdelningsdagen och uppenbarar sig lagom till festen och inte låtsas om att han inte sagt ett ljud i nästan två månader. Förhoppningsvis håller han sedan leende ett briljant tal om sin musik och influenser med inriktning på melodier och inte alls om poesin i texterna.

Ungefär som när han fick en Grammy 1998 för Årets album ”Time out of mind” och berättar om när han såg en Buddy Holly-konsert i Duluth som 16–17-åring: ”Jag stod nästan bredvid honom och han tittade på mig och jag fick en känslan att han var med oss när vi spelade in den här skivan.” Bob Dylan avslutade med ett stort skratt.