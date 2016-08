AFC United omgångens vinnare

Men det såg länge ut som att det bara skulle bli en pinne även för AFC United borta mot Ljungskile. 1–1 var ställningen i halvtid och den stod sig fram till matchminut 89, när Omar Eddahri, som elegant hade skjutit in 1–0 i den första halvleken, skickade in bollen mot straffområdet där Filip Rogic lyckades trycka in den i mål.

– Det här var oerhört viktigt för oss och jag tror att det här kommer stärka oss i framtiden, säger Filip Rogic till TV4 Sport.

Segern tar AFC United åter upp på tredjeplats i tabellen, två poäng upp till tvåan Halmstad och fyra till serieledande Sirius, som precis som väntat fick det tufft mot formstarka Gais. Matchen slutade 0–0 på Studenternas, vilket innebär att Gais nu tagit 14 av 18 poäng sedan omstarten.

För Halmstad räckte Fredrik Olssons tidiga ledningsmål i den 16:e minuten inte längre än till oavgjort mot Värnamo. Tre minuter senare hade nämligen Pär Cederqvist kvitterat för hemmalaget.