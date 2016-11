Those were the days

Adolf Hitler vann makten i ett helt demokratiskt val.

Det är möjligt att någon därefter hävdat att demokratiska val borde avskaffas. Men det känner jag inte till.

Efter andra världskriget skrevs den nya västtyska författningen på ett sätt som skulle säkerställa att det skulle vara mycket svårare än 1933 för en ny Hitler.

Demokratiska ordningar kan se ut på olika sätt, men i dag är det viktigt att komma ihåg att de amerikanska grundlagsfäderna (inga mödrar där vad jag vet) hade en mycket realistisk bild av medborgarna och såg till att den nya staten fick en författning som skapade starka barriärer för en diktator.

Där finns högsta domstolen. Där finns kongressen vars underhus i sin helhet väljs om i november 2018. Då väljs också en tredjedel av senaten.

Presidenten har makt – särskilt inom utrikes-, säkerhets- och handelspolitik – men den är begränsad. Presidenten kan väljas om 2020 – eller mera sannolikt väljs då en ny president.

Jag har det senaste året på denna plats lyft fram goda skäl för de amerikanska väljarna att inte välja Donald Trump till president. En ömdömeslös narcissist utan erfarenhet av demokratisk politik.

Men som minnesgoda läsare förhoppningsvis noterat har jag aldrig argumenterat för Hillary Clinton – ett av de svagaste presidentkandidater vi sett sedan Walter Mondale och Michael Dukakis.

Jag har också genomgående varnat för föreställningen ”det kan inte bli Trump”.

Jag har sedan början av den republikanska primärvalskampen haft en känsla av att han både skulle kunna bli GOP-kandidaten och att han skulle kunna bli president.

Väljarna i Pennsylvania, Michigan och Wisconsin överraskade såklart mig och det faktum att Hillary Clinton så klart segrade i valet om man bara ser på valresultatet i röster kunde givetvis ”ingen” förutse.

Men de demokratiska spelreglerna är vad som gäller.

Elektorsystemet har varit omdebatterat i decennier. Ibland har det varit republikaner, ibland demokrater som vänt sig mot denna ”orättvisa” ordning.

Men strunt i det. Det som gäller i författningen gäller.

Jag följer amerikansk, seriös politisk debatt mycket noga. Det jag inte sett skymten av är seriösa debattörer som ifrågasatt valets legitimitet.

Det finns givetvis de som med all rätt – menar jag – menat att väljare låtit lura sig att Trumps suveräna kampanjretorik. Men det hör ju till det demokratiska systemets grundläggande spelregler.

Jag tycker att Trumps retorik till del varit helt avskyvärd och hade verkligen inte önskat honom som USAs president. Men det betyder inte att jag ser ner på hans väljare, att jag ifrågasätter valutfallet.

Detta är två olika saker som en del debattörer både här hemma och utomlands tycks blanda ihop.

Jag känner inte minsta sympati med SD.

Men jag är medveten om att de etablerade svenska politikerna har svårt att ta sig samman till en politik som övertygar väljarna.

Här finns en parallell till Trump. Men den handlar inte om att vare sig Trump eller SD skulle stå för genomtänkta, förverkligbara politiska förslag. Det handlar om att de skapar förtroende med en ofta rå och brutal retorik. Men den är effektiv.

Det är deras motståndares svaghet som är problemet.

Ända sedan Clintons kampanj började har jag tänkt på hennes kampanjslogan. Better together. Alternativt: I’m with her.

Så oerhört svagt.

Just nu gråter det liberala USA. Det är dags att sluta med det.

Jag åker själv till USA i veckan som kommer. Vi ska fira den mest amerikanska av alla högtider,Thanksgiving, med gamla vänner i den amerikanska huvudstaden. Där röstade 93% för Clinton.

Det ska bli intressant att lyssna på vad de har att berätta. Jag återkommer.

Demokratin är den bästa tänkbara samhällsordningen. De författningsfäder som samlades i Philadelphia 1789 visste vad de gjorde.

De hade ingen drömsk övertro på medborgarnas vishet utan såg till att skapa en maktdelning som skulle säkerställa den demokratiska ordningen.

Jag ser ingen anledning misstro att den struktur som då skapades kommer att bestå.

Donald Trump är inte Adolf Hitler även om han i valrörelsen kunde låta så.