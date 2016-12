Absolut mixar vodka och politik – får kritik

Foto: Jurek Holzer

En annons som publicerats på Absoluts officiella Facebooksida visar tusentals demonstranter med stearinljus. Sedd uppifrån liknar folkmassan den karakteristiska Absolutflaskan. Budskapet i annonsen, som har rubriken "Absolut Korea" är "The Future is Yours to Create", ungefär "Det är upp till er att forma framtiden".

Men tilltaget har inte fallit i god jord. Tusentals Facebookanvändare har riktat kritik mot annonsen och många har krävt att den tas bort, enligt CNN. Det är fel att koppla ihop politik och alkohol, anser kritikerna, som än så länge bemötts med tystnad av företaget.

Absolut Company, som producerar Absolut Vodka, ägs sedan 2008 av franska Pernod Ricard. Men huvudkontoret ligger i Stockholm och all vodka tillverkas fortfarande i skånska Åhus.