Abortmotståndare i USA stödjer svensk barnmorska

Amerikanska abortmotståndare och kristna lobbyister stödjer den småländska barnmorska som vägrat utföra aborter. Foto: Ted S. Warren/AP

Rättsfallet är samtidigt en del i en internationell kampanj som syftar till att påverka europeisk aborträtt rapporterar Ekot. Bakom kampanjen döljer sig Alliance Defending Freedom (ADF), en av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer.

Barnmorskan, som står i händelsernas centrum, legitimerades 2014 och anmälde omedelbart sin hemregion Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Kvinnan ansåg att hon diskriminerats eftersom hon nekats jobb på länets tre sjukhus. Skälet var just att hon av religiösa skäl vägrat att medverka vid aborter. Både DO och tingsrätten i Jönköping har slagit fast att Regionen inte diskriminerat henne.

Ekot kan nu visa att ADF stödjer den svenska barnmorskans både juridiskt och ekonomiskt. Organisationen har skickat inlagor till de svenska domstolarna, och via deras internationals hemsida kan pengar doneras till fallet.