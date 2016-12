AA Gill död i cancer

Gill berättade att han drabbats av "en generande mängd cancer" i sin matkrönika i The Sunday Times för några veckor sedan.

"Det finns knappt ett enda organ som inte har drabbats", skrev han.

Dödsfallet bekräftas av Sunday Times redaktör Martin Ivens, som beskriver sin kollega som "en gigant bland journalister".

Annons X

AA Gills sista krönika kommer att publicera i söndagens Sunday Times.

Ett flertal böcker med Gills samlade mat- och resereportage har getts ut, bland annat "The Ivy: The restaurant and its recipes", "AA Gill is away" (2003) och "Table talk: Sweet and sour, salt and bitter" (2007).

Gills karriär var också kantad av kontroverser. Bland annat retade han gallfeber på djurrättsaktivister efter en text 2009 i vilken han beskrev hur han skjutit ihjäl en babian för att "ta reda på hur det känns att döda någon".