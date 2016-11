8 New York-krogar som gjort Hollywoodkarriär

Ostronklassiker – Grand Central Oyster Bar

På Grand Central står ostronen i centrum. Foto: Natan Dvir/IBL

Tågstationen Grand Central känns igen från en rad filmklassiker, däribland ”Men in black” och Hitchcocks ”I sista minuten”. Nästan lika berömd är stationens hundraåriga ostronbar. I Ian Flemings novell ”007 in New York” passar gourmanden James Bond på att äta deras ostronstuvning med salta kex under sitt besök på Manhattan. I matfilmen ”Julia & Julia” får vi veta att Julia Child, spelad av Meryl Streep, älskar samma ostronstuvning och har till och med ett recept som heter just Grand Central oyster stew. New York-institutionen är även ett åter-kommande lunchställe för Don Draper och Roger Sterling i ”Mad men”. Reklamrävarna lockas dock inte av ostronen utan är mer intresserade barens dry martinis.

Adress: 89 East 42nd Street