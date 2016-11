8 måsten i London just nu

Nionde himlen – The Ninth

Stjärnkocken Jun Tanaka överser numera nio restauranger i London.

Förklaringen till den franska lyxserveringens namn The Ninth är lika enkel som självklar: det är den nionde restaurangen som stjärnkocken och programledaren Jun Tanaka överser. Det är dock den första han driver under egen flagg. Öppnandet skedde nästan helt i skymundan; Tanaka ville att maten skulle tala för sig själv. Och det har den gjort. Knappt ett år senare fick The Ninth sin första Michelinstjärna och vi tackar vår egen lyckliga stjärna för att vi lyckades norpa ett av de åtråvärda borden. Framför oss dukar herr Tanaka själv fram karamelliserad pilgrimsmussla med ärt- och hasselnötspesto följd av kolgrillad havsruda, kanderad citronmiso och fänkålsallad. Avrundningen, rosmaringlass för två, är perfekt. The Ninth ligger mitt i centrala London, men skulle vara värt en lång omväg.

Adress: 22 Charlotte St, Fitzrovia W1