8 svenska språkfällor – här snubblar utlänningarna

Sje-ljudet svårt att bemästra för engelsktalande

Sheila Macdonald-Rannström, föreståndare för The British Institute i Stockholm som jobbar för att överbrygga språkliga hinder, avslöjar hur företaget uppmanar sina kunder att öva muntligt:

– Det är alltid lättare att uttala ett språk om man blundar, säger hon.

Själv föddes hon i skotska Glasgow, men berättar att hon bott nästan 40 år i Sverige. Sje-ljuden, som finns i ett 20-tal bokstavskombinationer, är en återkommande stötesten för engelsktalande. Sjukhus, skön, stjärna, skjorta, choklad, schack, jalusi, genre, tjälskott – you name it.

– Vi har även svårt med att skilja på U och Y. Oj, vad jag tragglade med ung, yngre, yngst när jag gick på universitetet, säger Sheila Macdonald-Rannström, som nu talar svenska utan tillstymmelse till brytning.

Hon tillägger att det skotska ursprunget gjort resan enklare:

– Vi har mer rena vokaler som ligger närmare de nordiska språken. Jag hade även kusiner på Shetlandsöarna som ligger ännu närmare det skandinaviska. Sje-ludet är svårare att lära sig för människor som vuxit upp i England och i Australien. Omvänt är det svårt för svenskar med TH i ord med S, som till exempel ”something”, tillägger Sheila Macdonald-Rannström.