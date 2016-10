60-talsstjärnan Bobby Vee död

Vee slog igenom 1959 när han som 15-åring hoppade in som ersättningsartist på en konsert i Moorhead, Minnesota. Foto: Jeff Baenen/AP

Vee slog igenom 1959 när han som 15-åring hoppade in som ersättningsartist på en konsert i Moorhead, Minnesota. Konserten skulle egentligen ha genomförts av Buddy Holly, Ritchie Valens, The Big Bopper och Dion, men de tre förstnämnda omkom när deras plan kraschade.

1961 toppade Bobby Vee Billboardlistan med singeln "Take good care of my baby". Han hade även fler listframgångar med låtar som "Run to him", "The night has a thousand eyes", "Come back when you grow up" och "Devil or angel".

Det var i Bobby Vees band The Shadows som en ung musiker som gick under artistnamnet Elston Gunnn fick sin start i artistkarriären. Gunnn, Robert Allen Zimmerman i passet, skulle senare få större uppmärksamhet under ett annat artist-alias: Bob Dylan.