56 dödades i fångkravallerna i Brasilien

Anhöriga till internerna väntar utanför fängelset. Foto: Edmar Barros / AP

Många av de dödade blev halshuggna och 144 interner är på fri fot efter upploppet.

Stridigheterna bröt ut på söndagseftermiddagen lokal tid och fortsatte över natten i fängelset utanför Manuas, huvudstad i staten Amazonas.

Det är bland de dödligaste av många fängelseupplopp i Latinamerika de senaste tio åren. Sergio Fontes, talesperson för staten, kallar det "den största massakern" som någonsin har begåtts på ett fängelse i staten.

Blodiga och brända kroppar lades på hög på en rastgård och i kärror, uppger en AFP-fotograf på plats.

Utanför jagade beväpnad polis efter dussintals fångar som rymt genom en mängd tunnlar som har upptäckts vid Anisio Jobim-fängelset.

Enligt Fontes säkerhetsdepartement hade 112 fångar rymt från det fängelset och 72 till från det närliggande Antonio Trindade Penal Institute. 40 av dem har fångats in.

Under måndagsmorgonen kunde polisen till slut återställa ordningen på fängelset och frita tolv vakter som hade tagits som gisslan. Fontes berättar om vad polisen mötte på platsen.

– Många hade halshuggits, och de var alla utsatta för mycket våld, sade han på en presskonferens.

Han tror att våldet syftade till att sända ett meddelande från gänget Family of the North (FDN), till rivaler från gänget First Capital Command (PCC).

– Under förhandlingarna (för att få ett slut på upploppet), hade fångarna nästan inga krav . . . Vi tror att de redan hade gjort vad de ville: döda medlemmar från den rivaliserande organisationen.